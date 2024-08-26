В Таганроге фиксируют нашествие зеленых комаров

Ростовская область

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Новости Таганрога»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Новости Таганрога»

Жители Таганрога публикуют фото и видео, на которых видно огромное количество зеленых комаров

26 августа в телеграм-канале «Новости Таганрога» появилось фото здания, фасад которого облепили тысячи зеленых комаров. Также жители города публикуют в социальных сетях впечатляющие снимки и видео. Кроме того, люди жалуются на неприятный запах.

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Специалисты говорят, что это комары-звонцы, опасности для человека они не представляют. Администрация города сообщила РИА Новости, что во вспышке нет ничего необычного. К ней могли привести мягкие зимы и высокие летние температуры.

Подобные нашествия в Таганроге происходят ежегодно, начиная с мая.

Как писали Юга.ру, в Усть-Лабинском районе стая степных хорьков напугала местного жителя. 

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