Появился трейлер сериала «Преступление и наказание». Раскольникова сыграет Иван Янковский

Вся Россия

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала «Кинопоиск | Индустрия»
    © Скриншот видео из телеграм-канала «Кинопоиск | Индустрия»

В России сняли драму по произведению Федора Достоевского «Преступление и наказание» (18+)

20 августа телеграм-канал «Кинопоиск | Индустрия» сообщил, что в России выпустят сериал «Преступление и наказание» по мотивам одноименного романа Федора Достоевского.

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В экранизации перед зрителями предстанет современный Петербург. Страдающий от безденежья студент Родион Раскольников после размышлений о том, что некоторые люди «право имеют» на самые низкие поступки, решается на убийство старухи-микрокредиторши.

Иван Янковский исполнил роль Родиона Раскольникова. Также в сериале задействованы Любовь Аксенова, Алена Михайлова, Тихон Жизневский, Юлия Снигирь, Виктория Толстоганова, Борис Хвошнянский и другие.

Премьера сериала состоится осенью 2024 года.

Как писали Юга.ру, в России сняли комедию по мемной песне Михаила Шуфутинского «Третье сентября». Премьера фильма состоится 2 сентября.

Афиша Кино Кинопрокат

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