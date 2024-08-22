Появился трейлер сериала «Преступление и наказание». Раскольникова сыграет Иван Янковский
В России сняли драму по произведению Федора Достоевского «Преступление и наказание» (18+)
20 августа телеграм-канал «Кинопоиск | Индустрия» сообщил, что в России выпустят сериал «Преступление и наказание» по мотивам одноименного романа Федора Достоевского.
В экранизации перед зрителями предстанет современный Петербург. Страдающий от безденежья студент Родион Раскольников после размышлений о том, что некоторые люди «право имеют» на самые низкие поступки, решается на убийство старухи-микрокредиторши.
Иван Янковский исполнил роль Родиона Раскольникова. Также в сериале задействованы Любовь Аксенова, Алена Михайлова, Тихон Жизневский, Юлия Снигирь, Виктория Толстоганова, Борис Хвошнянский и другие.
Премьера сериала состоится осенью 2024 года.
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