Появился трейлер сериала «Преступление и наказание». Раскольникова сыграет Иван Янковский

В России сняли драму по произведению Федора Достоевского «Преступление и наказание» (18+)

20 августа телеграм-канал «Кинопоиск | Индустрия» сообщил , что в России выпустят сериал «Преступление и наказание» по мотивам одноименного романа Федора Достоевского.

В экранизации перед зрителями предстанет современный Петербург. Страдающий от безденежья студент Родион Раскольников после размышлений о том, что некоторые люди «право имеют» на самые низкие поступки, решается на убийство старухи-микрокредиторши.

Иван Янковский исполнил роль Родиона Раскольникова. Также в сериале задействованы Любовь Аксенова, Алена Михайлова, Тихон Жизневский, Юлия Снигирь, Виктория Толстоганова, Борис Хвошнянский и другие.

Премьера сериала состоится осенью 2024 года.