Вышел трейлер криминальной комедии «Ненасытные люди» с Джозефом Гордон-Левиттом

Полицейские-напарники обнаруживают на месте преступления миллион долларов и решают украсть его, подтасовав улики. Но жители маленького островного городка узнают про деньги и начинают охоту за ними. Среди претендентов — беременная женщина, массажист и владелец креветочной компании.

В российский прокат лента выйдет 12 сентября.