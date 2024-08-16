Вышел трейлер криминальной комедии «Ненасытные люди» с Джозефом Гордон-Левиттом

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  • Кадр из трейлера к фильму «Ненасытные люди» © Скриншот видео с Rutube-канала «Все трейлеры»
    Кадр из трейлера к фильму «Ненасытные люди» © Скриншот видео с Rutube-канала «Все трейлеры»

Студия Lionsgate показала первый трейлер комедийного детектива «Ненасытные люди» (18+)

Rutube-канал «Все трейлеры» поделился коротким роликом фильма «Ненасытные люди». Режиссером выступил Потси Пончироли, известный по «Старому Генри». Главные роли исполнили Джозеф Гордон-Левитт и Химеш Пател.

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В российский прокат лента выйдет 12 сентября.

Как писали Юга.ру, компания Disney выпустила трейлер-тизер фильма «Белоснежка». Зрители раскритиковали ролик за выбор актрис на роли принцессы и злодейки.

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