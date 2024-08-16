Вышел трейлер криминальной комедии «Ненасытные люди» с Джозефом Гордон-Левиттом
Студия Lionsgate показала первый трейлер комедийного детектива «Ненасытные люди» (18+)
Rutube-канал «Все трейлеры» поделился коротким роликом фильма «Ненасытные люди». Режиссером выступил Потси Пончироли, известный по «Старому Генри». Главные роли исполнили Джозеф Гордон-Левитт и Химеш Пател.
Полицейские-напарники обнаруживают на месте преступления миллион долларов и решают украсть его, подтасовав улики. Но жители маленького островного городка узнают про деньги и начинают охоту за ними. Среди претендентов — беременная женщина, массажист и владелец креветочной компании.
В российский прокат лента выйдет 12 сентября.
Как писали Юга.ру, компания Disney выпустила трейлер-тизер фильма «Белоснежка». Зрители раскритиковали ролик за выбор актрис на роли принцессы и злодейки.