Зрители раскритиковали трейлер «Белоснежки» за выбор актрис на роли принцессы и злодейки

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  • Кадр из трейлера к фильму «Белоснежка» © Скриншот видео с Rutube-канала Mister Star
    Кадр из трейлера к фильму «Белоснежка» © Скриншот видео с Rutube-канала Mister Star

Компания Disney выпустила трейлер-тизер фильма «Белоснежка». В главных ролях снялись Рэйчел Зеглер и Галь Гадот (12+)

Rutube-канал Mister Star поделился коротким роликом фильма «Белоснежка». Это ремейк одноименного мультика 1937 года.

Марк Уэбб выступил режиссером ленты. Рэйчел Зеглер и Галь Гадот исполнили главные роли.

«Игра престолов» на минималках:

Зрители остались недовольны роликом. В YouTube дизлайки в три раза превышают одобрение. Так, некоторые не оценили выбор актрис на главные роли. Другим не понравилось, что гномов нарисовали с помощью компьютерной графики.

Картина выйдет в прокат 21 марта 2025 года.

Как писали Юга.ру, кинокомпания Global Film представила трейлер фильма «Меган: К вашим услугам». События фантастического триллера происходят в недалёком будущем. 

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