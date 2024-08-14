Зрители раскритиковали трейлер «Белоснежки» за выбор актрис на роли принцессы и злодейки

Зрители остались недовольны роликом. В YouTube дизлайки в три раза превышают одобрение. Так, некоторые не оценили выбор актрис на главные роли. Другим не понравилось, что гномов нарисовали с помощью компьютерной графики.

Картина выйдет в прокат 21 марта 2025 года.