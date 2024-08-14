Зрители раскритиковали трейлер «Белоснежки» за выбор актрис на роли принцессы и злодейки
Компания Disney выпустила трейлер-тизер фильма «Белоснежка». В главных ролях снялись Рэйчел Зеглер и Галь Гадот (12+)
Rutube-канал Mister Star поделился коротким роликом фильма «Белоснежка». Это ремейк одноименного мультика 1937 года.
Марк Уэбб выступил режиссером ленты. Рэйчел Зеглер и Галь Гадот исполнили главные роли.
«Игра престолов» на минималках:
Зрители остались недовольны роликом. В YouTube дизлайки в три раза превышают одобрение. Так, некоторые не оценили выбор актрис на главные роли. Другим не понравилось, что гномов нарисовали с помощью компьютерной графики.
Картина выйдет в прокат 21 марта 2025 года.
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