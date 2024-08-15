В Краснодаре и Сочи эвакуация автомобиля станет дороже

Власти Кубани поднимут тарифы на эвакуацию легковых автомобилей в регионе в 2025 году

14 августа «Ъ-Кубань» со ссылкой на документ с сайта администрации Кубани сообщил, что в 2025 году в Краснодаре стоимость эвакуации легковых автомобилей повысят почти до 4 тыс. рублей, а хранения — до 71,86 рублей в час. Сейчас эвакуация легковушки в столице региона стоит 3,7 тыс. рублей, а хранение — 67,03 рублей за час.

Что делать, если в Краснодаре эвакуировали автомобиль: Инструкция

В Сочи стоимость перевозки автомобиля повысят почти до 3,7 тыс. рублей, а хранения — до 35,78 рублей в час. В этом году на курорте тарифы составляют 3,4 тыс. рублей и 33,37 рублей соответственно.



Также в Армавире, Анапе, Геленджике, Новороссийске, Горячем Ключе и нескольких районах края стоимость эвакуации повысят с 3,8 тыс. рублей до 3,9 тыс. рублей.