Спрос на винный туризм в РФ вырос на 25%. Самым популярным стало «Абрау-Дюрсо» — 600 тыс. гостей в 2023 году

Количество российских путешественников, которые интересуются винным туризмом, ежегодно растет на 25%

12 августа Российский союз туриндустрии (РСТ) по гастрономическому туризму сообщил , что в стране на 25% ежегодно растет интерес к винным путешествиям.

По данным РСТ, сегодня в России работают примерно 200 винодельческих предприятий, около 70 из них занимаются винным туризмом. Большинство локаций расположены в Краснодарском крае.

Самым популярным среди туристов хозяйством стало «Абрау-Дюрсо». В 2023 году знаменитый завод посетили около 600 тыс. туристов. На втором месте «Шато де Талю» — 31 тыс. человек.