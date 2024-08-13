Спрос на винный туризм в РФ вырос на 25%. Самым популярным стало «Абрау-Дюрсо» — 600 тыс. гостей в 2023 году
Количество российских путешественников, которые интересуются винным туризмом, ежегодно растет на 25%
12 августа Российский союз туриндустрии (РСТ) по гастрономическому туризму сообщил, что в стране на 25% ежегодно растет интерес к винным путешествиям.
По данным РСТ, сегодня в России работают примерно 200 винодельческих предприятий, около 70 из них занимаются винным туризмом. Большинство локаций расположены в Краснодарском крае.
Самым популярным среди туристов хозяйством стало «Абрау-Дюрсо». В 2023 году знаменитый завод посетили около 600 тыс. туристов. На втором месте «Шато де Талю» — 31 тыс. человек.
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