«Город гения»: в Краснодаре покажут работы петербургских художников

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото предоставлено пресс-службой музея имени Ф.А. Коваленко
    © Фото предоставлено пресс-службой музея имени Ф.А. Коваленко

В Краснодарском художественном музее имени Ф.А. Коваленко 8 августа открывается выставка «Город гения» (6+)

Пресс-служба музея имени Ф.А. Коваленко анонсировала выставку «Город гения». На ней представят более 100 работ трех художников из Санкт-Петербурга: Анатолия Давыдова, Андрея Бодрова и Людмилы Давыдовой. Авторы владеют разными техниками, но на работы всех их вдохновил родной город.

Читайте также:

Художник Анатолий Давыдов получил признание за работы, посвященные знаменитым русским поэтам, жившим в Санкт-Петербурге.

Автор Андрей Бодров известен своими произведениями, выполненными в сложных графических техниках: сухая игла, акватинта, офорт. Он изображает окрестности северной столицы. 

Людмила Давыдова — художница, специализирующаяся на петербургских пейзажах и натюрмортах. Значительная часть ее работ посвящена местам, связанных с творчеством Александра Пушкина.

  • © Фото предоставлено пресс-службой музея имени Ф.А. Коваленко
    © Фото предоставлено пресс-службой музея имени Ф.А. Коваленко
  • © Фото предоставлено пресс-службой музея имени Ф.А. Коваленко
    © Фото предоставлено пресс-службой музея имени Ф.А. Коваленко
  • © Фото предоставлено пресс-службой музея имени Ф.А. Коваленко
    © Фото предоставлено пресс-службой музея имени Ф.А. Коваленко
  • © Фото предоставлено пресс-службой музея имени Ф.А. Коваленко
    © Фото предоставлено пресс-службой музея имени Ф.А. Коваленко

Выставка будет работать с 8 августа по 1 сентября в здании музея по адресу: улица Красная, 15, 2-й этаж. 

Напомним, что в Японском саду Краснодара в августе покажут музыкально-пластический спектакль.

Как писали Юга.ру, 4 августа галерея «Особнякъ» приглашает краснодарцев на выставку «Голая правда».

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи отдых Развлечения Санкт-Петербург

Новости

«Город гения»: в Краснодаре покажут работы петербургских художников
Артисты краснодарской филармонии выступят в Чистяковской роще
В Абрау-Дюрсо отметят день рождения игристого вина
В Краснодаре у «Олимпа» откроется новая скейт-площадка
«В конечном смысле все состоит из денег». Филипп Киркоров купил скульптуру краснодарского художника и философа
Сергей Галицкий опустился на семь строчек в рейтинге богатейших людей мира

Лента новостей

От аквазоны до соседского центра
31 июля, 12:12 Реклама
От аквазоны до соседского центра
Как на Западном обходе Краснодара строят «город в городе» (на примере микрорайона «Самолет»)
«Неизвестно, будет ли чем теперь торговать»
1 августа, 13:45
«Неизвестно, будет ли чем теперь торговать»
В Краснодаре книжный магазин «Чарли» объявил сбор средств после пожара
«Краснодар» одержал первую победу в новом сезоне
1 августа, 10:41
«Краснодар» одержал первую победу в новом сезоне
Разбор матча «быков» с ЦСКА в Кубке России

Реклама на сайте