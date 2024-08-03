«Город гения»: в Краснодаре покажут работы петербургских художников

В Краснодарском художественном музее имени Ф.А. Коваленко 8 августа открывается выставка «Город гения» (6+)

Пресс-служба музея имени Ф.А. Коваленко анонсировала выставку «Город гения». На ней представят более 100 работ трех художников из Санкт-Петербурга: Анатолия Давыдова, Андрея Бодрова и Людмилы Давыдовой. Авторы владеют разными техниками, но на работы всех их вдохновил родной город.

Художник Анатолий Давыдов получил признание за работы, посвященные знаменитым русским поэтам, жившим в Санкт-Петербурге. Автор Андрей Бодров известен своими произведениями, выполненными в сложных графических техниках: сухая игла, акватинта, офорт. Он изображает окрестности северной столицы.



Людмила Давыдова — художница, специализирующаяся на петербургских пейзажах и натюрмортах. Значительная часть ее работ посвящена местам, связанных с творчеством Александра Пушкина.

© Фото предоставлено пресс-службой музея имени Ф.А. Коваленко

© Фото предоставлено пресс-службой музея имени Ф.А. Коваленко

© Фото предоставлено пресс-службой музея имени Ф.А. Коваленко

© Фото предоставлено пресс-службой музея имени Ф.А. Коваленко

Выставка будет работать с 8 августа по 1 сентября в здании музея по адресу: улица Красная, 15, 2-й этаж.