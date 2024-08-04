В Краснодаре пройдет выставка работ Натальи Нестеровой «Игры людей»

Краснодарский край

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  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

В Краснодарском художественном музее имени Коваленко состоится выставка одного из самых известных российских художников ХХ-XXI веков — Натальи Нестеровой (0+)

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 22 августа открытие выставки работ признанного классика отечественного искусства — Натальи Нестеровой.

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В экспозиции «Игры людей» представлены больше 40 живописных произведений из собрания семьи художницы. Посетители увидят картины «Белая лошадка», «Ожидание», «Парк», «11 карт», инсталляцию и интервью с Нестеровой.

Сегодня произведения Натальи Нестеровой представлены в крупнейших музейных собраниях по всему миру.

Выставка будет работать до 22 сентября по адресу улица Красная, 15.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском художественном музее имени Коваленко 8 августа открывается выставка «Город гения».

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи отдых Развлечения

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В Краснодаре пройдет выставка работ Натальи Нестеровой «Игры людей»
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