Погода в Краснодаре: на смену жаре придут кратковременные дожди

Краснодарский ЦГМС сообщил , что 5-6 августа в регионе будет переменная облачность, днем местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь. Ветер 4-9 м/с с порывами до 12-14 м/с.

Как писали Юга.ру, за половину 2024 года в Краснодарском крае произошел 21 природный пожар — в семь раз больше, чем год назад.