Погода в Краснодаре: на смену жаре придут кратковременные дожди
Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 5-6 августа
Краснодарский ЦГМС сообщил, что 5-6 августа в регионе будет переменная облачность, днем местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь. Ветер 4-9 м/с с порывами до 12-14 м/с.
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Температура воздуха ночью 18-23 °С, днем 30-35 °С. В предгорных районах края 13-18 °С, днем 28-33 °С. В горах ночью 11-16 °С, днем 21-26 °С.
На Черноморском побережье переменная облачность. Возможны кратковременный дождь, гроза. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 19-24 °С, днем 27-32 °С.
Как писали Юга.ру, за половину 2024 года в Краснодарском крае произошел 21 природный пожар — в семь раз больше, чем год назад.