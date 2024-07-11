В Анапе из-за ветра запретили надувные матрасы и лодки

Отжимной ветер неоднократно возникает на Черноморском и Азовском побережьях каждый год. Его порывы достигают 20-30 м/с. Отжимной ветер может уносить в море суда и людей. Чаще всего от него страдают отдыхающие на надувных матрасах, лодках и катамаранах. Кроме того, высота волн при этом явлении достигает нескольких метров.