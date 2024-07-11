В Анапе из-за ветра запретили надувные матрасы и лодки

Краснодарский край

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  • Пляж в Анапе © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Пляж в Анапе © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В Анапе из-за усиления отжимного ветра ввели ограничения на использование надувных плавсредств

11 июля пресс-служба мэрии Анапы сообщила, что на пляжах курорта запретили использовать надувные плавательные средства. Ограничения связаны с усилением отжимного северо-восточного ветра.

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Отжимной ветер неоднократно возникает на Черноморском и Азовском побережьях каждый год. Его порывы достигают 20-30 м/с. Отжимной ветер может уносить в море суда и людей. Чаще всего от него страдают отдыхающие на надувных матрасах, лодках и катамаранах. Кроме того, высота волн при этом явлении достигает нескольких метров.

Как писали Юга.ру, в конце июня в Анапе и Новороссийске резко остыло море. Температура воды на побережье опустилась до 17-18 °С. Две недели спустя в Анапе море вновь прогрелось до 25 °C. 

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