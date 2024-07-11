Море, горы и шестиразовое питание. Туапсинский морской торговый порт подарил детям сотрудников путевки в оздоровительный лагерь
28 июня дети сотрудников Туапсинского морского торгового порта, Туапсинского зернового терминала и Туапсетранссервиса отправились в детский оздоровительный центр санатория «Белая Русь»
Отдых для ребят по традиции организовала администрация предприятий. Для оформления путевок работникам ТМТП, ТЗТ и ТТС достаточно подготовить соответствующее заявление и передать его в Дирекцию по управлению персоналом. Смена закончится 12 июля.
Всего на отдых отправились 54 школьника. Дети живут в комфортных номерах на высоте 40 метров над уровнем моря в окружении леса. В распоряжении ребят игровая комната, оборудованный пляж, бассейн, спортивные зал и площадки.
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В санатории детей кормят 6 раз в день по специально разработанному меню. Каждый вечер их ждет развлекательная программа. Как отмечают в пресс-службе ТМТП, отдых организовали так, чтобы летние каникулы запомнились надолго и поспособствовали физическому, духовно-нравственному, эмоциональному и творческому развитию детей.
Администрация предприятий ежегодно предоставляет путевки в лагеря для детей сотрудников. Как подчеркивают в пресс-службе ТМТП, счастье и семейное благополучие работников — приоритет Первой Портовой Компании, куда входят ТМТП и ТТС.