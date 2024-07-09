На границе России и Абхазии расширят пункт пропуска

Автомобильный пункт пропуска в Адлере расширят. Он сможет принимать больше 14 тыс. машин в сутки

8 июля Росгранстрой сообщил , что пункт пропуска на границе России и Абхазии будут расширять. Реконструкция позволит увеличить его пропускную способность до 80 тыс. человек и более 14 тыс. транспортных средств в сутки.

Как рассказал директор Сочинского филиала ФГКУ Росгранстрой Кирилл Баранов, в настоящее время ежедневно границу пересекают более 50 тыс. туристов и порядка 9 тыс. машин. После модернизации МАПП таможенный пост смогут проходит на 50% больше автомобилей, что сократит очереди и время ожидания.

Работы по модернизации пункта пропуска планируют начать после получения положительного заключения по проекту, а завершить в 2026 году.