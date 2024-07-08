В четырех округах Краснодара отключили свет. Из-за этого в городе не работают 25 светофоров

В Краснодаре 8 июля происходят массовые отключения электричества. Без света остались три округа

8 июля Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщает о массовых отключения электричества в кубанской столице. По всему городу работают аварийные бригады. В Западном округе без света остались: улицы 1-я Линия, 2-я Линия, Бабушкина, Рылеева, Трубилина, Урицкого, Киевская, Курская, Минская, Смоленская, Тульская, Головатого, Калинина, Мичурина, Северная, Урицкого, Красных Партизан, Власова, Трубилина, Артиллерийская, Труда, Кубанская Набережная, Пушкина, Комсомольская, Октябрьская, Постовая, Кожевенная, Алма-Атинская, Калинина, Кожевенная, Кропоткина, Передерия, Скорняжная, Струнная, Энгельса, Брюсова, проезд Каляева.

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В Центральном и Карасунском округах обесточены: улицы Березанская, Головатого, Кузнечная, Кутузова, Садовая, Янковского, Промышленная, Леваневского, Базовская, Костылева, Новокузнечная, Северная, Маяковского, Новороссийская, Озерная, Ставропольская, Шевченко, Ким, Лесная, Полины Осипенко, Таманская, переулок Юшковский, проезды Полины Осипенко и Пионерский. Также жители 26 улиц остались без света в Прикубанском округе. Департамент транспорта сообщил, что из-за отключения электроэнергии в центре Краснодара и в Юбилейном микрорайоне не работают 25 светофоров.