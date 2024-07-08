В четырех округах Краснодара отключили свет. Из-за этого в городе не работают 25 светофоров

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

В Краснодаре 8 июля происходят массовые отключения электричества. Без света остались три округа

8 июля Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщает о массовых отключения электричества в кубанской столице. По всему городу работают аварийные бригады.

В Западном округе без света остались: улицы 1-я Линия, 2-я Линия, Бабушкина, Рылеева, Трубилина, Урицкого, Киевская, Курская, Минская, Смоленская, Тульская, Головатого, Калинина, Мичурина, Северная, Урицкого, Красных Партизан, Власова, Трубилина, Артиллерийская, Труда, Кубанская Набережная, Пушкина, Комсомольская, Октябрьская, Постовая, Кожевенная, Алма-Атинская, Калинина, Кожевенная, Кропоткина, Передерия, Скорняжная, Струнная, Энгельса, Брюсова, проезд Каляева.

Читайте также:

В Центральном и Карасунском округах обесточены: улицы Березанская, Головатого, Кузнечная, Кутузова, Садовая, Янковского, Промышленная, Леваневского, Базовская, Костылева, Новокузнечная, Северная, Маяковского, Новороссийская, Озерная, Ставропольская, Шевченко, Ким, Лесная, Полины Осипенко, Таманская, переулок Юшковский, проезды Полины Осипенко и Пионерский.

Также жители 26 улиц остались без света в Прикубанском округе. 

Департамент транспорта сообщил, что из-за отключения электроэнергии в центре Краснодара и в Юбилейном микрорайоне не работают 25 светофоров.

Как писали Юга.ру, в Геленджике из-за засухи уменьшили напор воды в домах. Люди жалуются, что воды нет совсем.

ЖКХ Краснодар

Новости

В Геленджике пройдет фестиваль «Сезоны». Выступят звезды Большого и Мариинского театров
В Краснодарском крае начнут производить органобентонит. В проект вложат 244 млн рублей
Жители Новороссийска смогут выбрать проект карманного парка
В четырех округах Краснодара отключили свет. Из-за этого в городе не работают 25 светофоров
Краснодарцев приглашают на бесплатные занятия по шитью
Всем дадут леща. В «Атамани» на выходных пройдет рыбный фестиваль

Лента новостей

Ключ от всего — в твоем смартфоне
2 июля, 16:27 Реклама
Ключ от всего — в твоем смартфоне
Как умные решения обеспечивают безопасность и экономят время жильцов многоквартирных домов в Краснодаре
В Краснодаре пройдет трехдневный фестиваль «Духота»
Вчера, 17:10
В Краснодаре пройдет трехдневный фестиваль «Духота»
Курортный сбор в России могут заменить на туристический налог
Вчера, 13:06
Курортный сбор в России могут заменить на туристический налог
Его планируют ввести уже в 2025 году

Реклама на сайте