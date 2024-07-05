Мэрия Анапы расселила людей из незаконно работающего отеля

Краснодарский край

Распечатать

  • Отель La Costa в Анапе © Скриншот фото из телеграм-канала «Мэрия Анапы»
    Отель La Costa в Анапе © Скриншот фото из телеграм-канала «Мэрия Анапы»

В Анапе постояльцев расселили из отеля La Costa, признанного самовольным строением

4 июля мэрия Анапы заявила, что начала расселять постояльцев отеля La Costa, работающего незаконно. Арбитражный суд еще в 2021 году признал его самовольным строением, создающим угрозу жизни и здоровью людей. Объект возвели с нарушениями градостроительных и противопожарных норм.

Ледяная вода, комары и укус попугая:

Однако собственник не только продолжил сдавать номера туристам, но и без разрешения окружил здание торговыми роллетами. Владелец получил уведомление, что отель отключат от коммуникаций. Также от него потребовали расселить постояльцев, но собственник этого не сделал.

3 июля служба судебных приставов отключила коммуникации, однако собственник вновь подсоединил отель к водо- и энергоснабжению.

Как сообщил вице-мэр Иван Мерзлый, объект сначала снова обесточат, а потом снесут. Специалисты управления курортов и туризма занимаются расселением постояльцев в близлежащие гостиницы.

Список незаконных объектов, подлежащих сносу, можно найти по ссылке

Как писали Юга.ру, в Анапе снесли гостиницу-самострой экс-депутата Законодательного собрания края.

Анапа Жилье Курорты и туризм Отели

Новости

Источники заявили, что из-за нехватки персонала «Аэрофлот» задержал сотни и отменил десятки рейсов за два дня только в одном аэропорту Москвы
В Кабардино-Балкарии впервые пройдет фестиваль воздушных шаров
Карачаево-Черкесия вслед за Дагестаном запретила носить никабы
Мэрия Анапы расселила людей из незаконно работающего отеля
В парке «Краснодар» частично откроют «Парк облаков». Рассказываем, как найти новую локацию
Перформанс и картины. В Краснодаре в галерее «Бронзовая лошадь» откроется выставка фигуративной живописи

Лента новостей

Ключ от всего — в твоем смартфоне
2 июля, 16:27 Реклама
Ключ от всего — в твоем смартфоне
Как умные решения обеспечивают безопасность и экономят время жильцов многоквартирных домов в Краснодаре
В Геленджике из-за засухи уменьшат напор воды в домах
Вчера, 12:35
В Геленджике из-за засухи уменьшат напор воды в домах
Люди жалуются, что воды нет совсем
Мусульмане Северного Кавказа поддержали запрет никаба в Дагестане
Вчера, 11:26
Мусульмане Северного Кавказа поддержали запрет никаба в Дагестане
Чем эта одежда отличается от хиджаба и где запрещена

Реклама на сайте