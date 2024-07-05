Мэрия Анапы расселила людей из незаконно работающего отеля

4 июля мэрия Анапы заявила, что начала расселять постояльцев отеля La Costa, работающего незаконно. Арбитражный суд еще в 2021 году признал его самовольным строением, создающим угрозу жизни и здоровью людей. Объект возвели с нарушениями градостроительных и противопожарных норм.

Однако собственник не только продолжил сдавать номера туристам, но и без разрешения окружил здание торговыми роллетами. Владелец получил уведомление, что отель отключат от коммуникаций. Также от него потребовали расселить постояльцев, но собственник этого не сделал.

3 июля служба судебных приставов отключила коммуникации, однако собственник вновь подсоединил отель к водо- и энергоснабжению.

Как сообщил вице-мэр Иван Мерзлый, объект сначала снова обесточат, а потом снесут. Специалисты управления курортов и туризма занимаются расселением постояльцев в близлежащие гостиницы.

Список незаконных объектов, подлежащих сносу, можно найти по ссылке