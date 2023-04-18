В Анапе сносят гостиницу-самострой экс-депутата Законодательного собрания края

Краснодарский край

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    © Скриншот видео

В Анапе в принудительном порядке сносят гостиницу, возведённую без разрешительной документации

Трёхэтажное здание площадью более 1 тыс. кв. метров незаконно построили на Джеметинском проезде. Документ о сносе строения передали в Анапский городской отдел судебных приставов и потребовали от владельца гостиницы самостоятельно исполнить решение. Однако тот отказался.

Как сообщает РБК со ссылкой на администрацию Анапы, здание принадлежит Федору Янишогло, экс-депутату Законодательного собрания Краснодарского края, заслуженному строителю РФ. Он являлся членом комитета ЗСК по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма.

В итоге администрации Анапы предложили снести здание за свой счёт с последующим взысканием расходов с должника, сообщили в ГУ ФССП России по Краснодарскому краю. Как итог — мэрия наняла подрядную организацию, которая принудительно разрушает незаконное строение. Ход работ контролируют судебные приставы.

Как писали Юга.ру, управление судебных приставов по Краснодарскому краю за 2022 год и первый квартал 2023-го оштрафовало микрофинансовые и микрокредитные организации почти на 3 млн рублей. Основные жалобы людей были связаны с частыми телефонными звонками и SMS-сообщениями.

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В Анапе сносят гостиницу-самострой экс-депутата Законодательного собрания края
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