Птенец сапсанов на крыше банка в Уфе встал на крыло. Понаблюдать за взрослением краснокнижного сокола можно в соцсети

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Вся Россия

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  • © Фото Эльзы Габбасовой
    © Фото Эльзы Габбасовой

Банк Уралсиб завершил очередную онлайн-трансляцию гнездования краснокнижных сапсанов, которые ежегодно выводят птенцов на крыше здания банка в Уфе

Около 20 лет подряд каждую весну пара сапсанов — хищных птиц семейства соколиных — прилетает на крышу здания банка в Уфе и занимает для гнездования небольшой технический выступ. С2019 года Уралсиб ведет круглосуточные онлайн-трансляции с крыши в период появления и взросления птенцов. 

Сезон-2024 выдался непростым для соколиного семейства — самка прилетела с травмированной лапкой, что повлияло на жизнь семьи и процесс насиживания птенцов. Ситуация потребовала вмешательства сотрудников банка — они нашли частное хозяйство и организовали поставку «обедов» для сапсанов. Орнитолог Эльза Габбасова регулярно приезжала подкармливать птиц. Вскоре у пары сапсанов появился первенец — самец весом 597 грамм с размахом крыльев в 58 сантиметров. 

  • © Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Банк Уралсиб»
    © Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Банк Уралсиб»

В этом году трансляция длилась с 14 мая по 2 июля в группе банка в ВКонтакте. Зрители в прямом эфире наблюдали первые дни жизни птенца, его вскармлевание и кольцевание, первые попытки взлететь, а также выбирали для него имя.

В среднем в день за сапсанами следили около 900 зрителей, а общее количество просмотров превысило 50 000. Запись прямой трансляции с начала и до завершения трансляции сохранили в отдельном плейлисте для орнитологов из других городов и стран.

Впервые за 5 лет трансляций в кольцевании птенца поучаствовал мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Он также выбрал имя для птенца — Буляк, что переводится с башкирского как «подарок» (в честь приближающегося юбилея города).

Как сообщила пресс-служба банка, Буляк уже полноценно встал на крыло, активно охотится и все реже появляется на своем выступе крыши. Семейство может жить в городе до поздней осени, а затем улетит на зимовку.

Что происходит на крыше банка и почему птицам так приглянулось это место, рассказывает фильм Галии Гайсиной (орнитолог, участник проекта «Атлас птиц Уфы») и группы ученых:

Как писали ранее Юга.ру, в мае 2024 года жители Сочи и сотрудники РГО спасли хищную птицу кобчика.

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