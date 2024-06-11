22 авто в день: с начала апреля власти Краснодара эвакуировали 1556 машин за нарушения парковки

Власти Краснодара сообщили, сколько автомобилей эвакуировали с городских улиц с 1 апреля. В среднем на штрафстоянку отправляют 22 машины в день

10 июня начальник отдела ГИБДД по Краснодару Александр Глотов на собрании городской Думы сообщил, что с 1 апреля с городских улиц убрали 1556 автомобилей за нарушение правил парковки, пишет телеканал «Краснодар».

В среднем на штрафстоянку отправляют 22 машины в день, чаще всего их эвакуируют с центральных улиц города.