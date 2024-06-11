22 авто в день: с начала апреля власти Краснодара эвакуировали 1556 машин за нарушения парковки

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодара
    © Фото пресс-службы администрации Краснодара

Власти Краснодара сообщили, сколько автомобилей эвакуировали с городских улиц с 1 апреля. В среднем на штрафстоянку отправляют 22 машины в день

10 июня начальник отдела ГИБДД по Краснодару Александр Глотов на собрании городской Думы сообщил, что с 1 апреля с городских улиц убрали 1556 автомобилей за нарушение правил парковки, пишет телеканал «Краснодар».

В среднем на штрафстоянку отправляют 22 машины в день, чаще всего их эвакуируют с центральных улиц города.

Составили инструкцию:

Как отметил Глотов, в Краснодаре работает 11 единиц спецтехники, однако фактически — всего 4 эвакуатора. В начале мая мэр Краснодара Евгений Наумов рассказал в эфире «Радио Краснодар» о намерении увеличить количество эвакуаторов в несколько раз.

Узнать, на какой стоянке находится автомобиль, можно на сайте Центра организации дорожного движения (на момент публикации новости сайт не доступен). Еще один способ — позвонить по телефонам:

Как писали Юга.ру, 1 апреля в Краснодаре заработала городская штрафстоянка. На улицы вышли 11 эвакуаторов.

В мае власти Краснодара эвакуировали 247 машин за нарушения парковки. Большинство эвакуаций — с восьми улиц в центре.

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22 авто в день: с начала апреля власти Краснодара эвакуировали 1556 машин за нарушения парковки
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