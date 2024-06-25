В «Атамани» выходные посвятят окрошке. Тонной холодного супа накормят всех гостей
В Темрюкском районе 29-30 июня пройдет краевой фестиваль «Кумушки-голубушки» (6+)
Этнокомплекс «Атамань» анонсировал на 29-30 июня краевой фестиваль кумовьёв «Кумушки-голубушки». В его рамках состоится гастрономический праздник, посвященный окрошке.
Гостям расскажут, в чем секрет традиционного кубанского холодного супа и угостят всех желающих этим блюдом. Окрошка на кефире, тане, минералке, квасе и сыворотке, с рыбой, колбасой или мясом — попробовать можно будет каждый вариант. И всё это под выступления фольклорных ансамблей.
В программе:
- кулинарные мастер-классы;
- джигитовка;
- фланкировка и рубка шашкой;
- интерактивные развлечения, эстафеты и конкурсы для детей и взрослых;
- выставка народных промыслов.
Этнокомплекс «Атамань» находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Узнать подробности можно на сайте.
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