В «Атамани» выходные посвятят окрошке. Тонной холодного супа накормят всех гостей

Краснодарский край

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  • Окрошка © Фото timolina, Freepik.com
    Окрошка © Фото timolina, Freepik.com

В Темрюкском районе 29-30 июня пройдет краевой фестиваль «Кумушки-голубушки» (6+)

Этнокомплекс «Атамань» анонсировал на 29-30 июня краевой фестиваль кумовьёв «Кумушки-голубушки». В его рамках состоится гастрономический праздник, посвященный окрошке.

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Гостям расскажут, в чем секрет традиционного кубанского холодного супа и угостят всех желающих этим блюдом. Окрошка на кефире, тане, минералке, квасе и сыворотке, с рыбой, колбасой или мясом — попробовать можно будет каждый вариант. И всё это под выступления фольклорных ансамблей.

В программе:

  • кулинарные мастер-классы;
  • джигитовка;
  • фланкировка и рубка шашкой;
  • интерактивные развлечения, эстафеты и конкурсы для детей и взрослых;
  • выставка народных промыслов.

Этнокомплекс «Атамань» находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Узнать подробности можно на сайте.

Как писали Юга.ру, Японский сад Краснодара приглашает жителей и гостей города 6-7 июля на фестиваль в честь праздника влюбленных.

Афиша Еда отдых Праздники Развлечения Тамань Темрюкский район Фестивали

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