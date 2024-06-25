В «Атамани» выходные посвятят окрошке. Тонной холодного супа накормят всех гостей

Гостям расскажут, в чем секрет традиционного кубанского холодного супа и угостят всех желающих этим блюдом. Окрошка на кефире, тане, минералке, квасе и сыворотке, с рыбой, колбасой или мясом — попробовать можно будет каждый вариант. И всё это под выступления фольклорных ансамблей.

В программе:

кулинарные мастер-классы;

джигитовка;

фланкировка и рубка шашкой;

интерактивные развлечения, эстафеты и конкурсы для детей и взрослых;

выставка народных промыслов.

Этнокомплекс «Атамань» находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Узнать подробности можно на сайте.