В Краснодаре пройдет выставка ретро-автомобилей. Посетить её можно бесплатно

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, ЮГА.ру
    © Фото Елены Синеок, ЮГА.ру

В краснодарском парке «Солнечный остров» 29 июня пройдет бесплатная выставка ретро-автомобилей. Событие приурочили ко Дню молодежи (6+)

Администрация парка «Солнечный остров» в Краснодаре анонсировала на 29 июня выставку ретро-автомобилей и мотоциклов. Событие приурочили ко Дню молодежи.

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Такая выставка пройдет в парке впервые. Будут представлены «Запорожцы», «Москвичи», «Волги» и другие марки. Каждый владелец сможет представить свой автомобиль, рассказать о нем что-то интересное.

«Также покажем автомобили в миниатюре для детей. Хотим, чтобы молодежь больше узнала о советском автопроме. Проведем историческую проработку населения», — рассказали Юга.ру организаторы выставки.

В День молодежи во всех краснодарских парках пройдут квесты, выставки, концерты и интерактивные программы для посетителей.

Как писали Юга.ру, Японский сад Краснодара анонсировал на 6-7 июля двухдневный летний фестиваль в честь праздника влюбленных. 

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В Краснодаре пройдет выставка ретро-автомобилей. Посетить её можно бесплатно
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