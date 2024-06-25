В Краснодаре пройдет выставка ретро-автомобилей. Посетить её можно бесплатно
В краснодарском парке «Солнечный остров» 29 июня пройдет бесплатная выставка ретро-автомобилей. Событие приурочили ко Дню молодежи (6+)
Администрация парка «Солнечный остров» в Краснодаре анонсировала на 29 июня выставку ретро-автомобилей и мотоциклов. Событие приурочили ко Дню молодежи.
Такая выставка пройдет в парке впервые. Будут представлены «Запорожцы», «Москвичи», «Волги» и другие марки. Каждый владелец сможет представить свой автомобиль, рассказать о нем что-то интересное.
«Также покажем автомобили в миниатюре для детей. Хотим, чтобы молодежь больше узнала о советском автопроме. Проведем историческую проработку населения», — рассказали Юга.ру организаторы выставки.
В День молодежи во всех краснодарских парках пройдут квесты, выставки, концерты и интерактивные программы для посетителей.
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