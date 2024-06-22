В сети появился трейлер сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из трейлера к фильму «Пингвин» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog
    Кадр из трейлера к фильму «Пингвин» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog

Студия Warner Bros. Discovery выпустила трейлер предстоящего фильма «Пингвин» (18+)

YouTube-канал Kinoman опубликовал короткий видеоролик «Пингвина» с русскими субтитрами. Лента показывает, как Колин Фаррелл начинает борьбу за власть после событий фильма «Бэтмен» 2022 года Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном.

Премьера состоится в сентябре, точной даты выхода пока нет. В первом сезоне планируется восемь эпизодов.

Напомним, предыдущая лента заняла четвертое место по сборам в мировом прокате и окупила свое создание.

Как писали Юга.ру, стриминговый сервис Apple TV+ поделился первым трейлером комедийного триллера «Зачинщики».

Афиша Кино Кинопрокат отдых Развлечения

Новости

В сети появился трейлер сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом
В Абрау-Дюрсо под Новороссийском пройдет фестиваль йоги «Равновесие»
Биг-бенд Георгия Гараняна закроет джазовый сезон в Краснодаре
По мотивам «Головоломки» создадут сериал
В Краснодаре откроется выставка современного искусства «Высадка»
В Анапе пройдет фестиваль народных промыслов и ремесел

Лента новостей

Улыбнись чистому городу
18 июня, 17:10
Улыбнись чистому городу
Почему в Краснодаре убрали контейнеры для раздельного сбора отходов и на сколько еще хватит мусорного полигона в Копанском
В Славянске-на-Кубани дрон упал на жилой дом
20 июня, 10:31
В Славянске-на-Кубани дрон упал на жилой дом
В Краснодарском крае впервые погиб мирный житель
Жара до +35 градусов, гроза и град
20 июня, 09:28
Жара до +35 градусов, гроза и град
Какая погода ожидается в Краснодарском крае 20 июня

Реклама на сайте