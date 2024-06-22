В сети появился трейлер сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом
Студия Warner Bros. Discovery выпустила трейлер предстоящего фильма «Пингвин» (18+)
YouTube-канал Kinoman опубликовал короткий видеоролик «Пингвина» с русскими субтитрами. Лента показывает, как Колин Фаррелл начинает борьбу за власть после событий фильма «Бэтмен» 2022 года Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном.
Премьера состоится в сентябре, точной даты выхода пока нет. В первом сезоне планируется восемь эпизодов.
Напомним, предыдущая лента заняла четвертое место по сборам в мировом прокате и окупила свое создание.
Как писали Юга.ру, стриминговый сервис Apple TV+ поделился первым трейлером комедийного триллера «Зачинщики».
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