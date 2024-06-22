В сети появился трейлер сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом

YouTube-канал Kinoman опубликовал короткий видеоролик «Пингвина» с русскими субтитрами. Лента показывает, как Колин Фаррелл начинает борьбу за власть после событий фильма «Бэтмен» 2022 года Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном.

Премьера состоится в сентябре, точной даты выхода пока нет. В первом сезоне планируется восемь эпизодов.

Напомним, предыдущая лента заняла четвертое место по сборам в мировом прокате и окупила свое создание.