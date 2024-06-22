По мотивам «Головоломки» создадут сериал
Студия Pixar снимет для Disney+ сериал по мотивам мультфильмов «Головоломка» (12+)
Креативный директор Pixar Пит Доктер в интервью Entertainment Weekly заявил, что студия за заказу стрим-сервиса Disney+ создаст сериал по мотивам мультфильмов «Головоломка». Проект расскажет о студии сновидений, которая впервые появилась в дебютной части франшизы.
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«Мы продолжили исследование силы снов и того, как они влияют на нас в повседневной жизни. Так что это довольно круто», — сказал Доктер.
Премьера запланирована на весну 2025 года, точная дата релиза пока неизвестна.
Напомним, оригинальная «Головоломка» вышла в 2015 году. Сиквел последовал в июне 2024-го. За первый уикенд анимационный блокбастер заработал 295 млн долларов, обойдя «Барби» и вторую «Дюну».
Как писали Юга.ру, в Краснодаре мультфильм «Головоломка 2» можно посмотреть в кинотетрах в форматах 2D и 3D под названием «Школа развития».