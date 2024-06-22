По мотивам «Головоломки» создадут сериал

Креативный директор Pixar Пит Доктер в интервью Entertainment Weekly заявил , что студия за заказу стрим-сервиса Disney+ создаст сериал по мотивам мультфильмов «Головоломка». Проект расскажет о студии сновидений, которая впервые появилась в дебютной части франшизы.

«Мы продолжили исследование силы снов и того, как они влияют на нас в повседневной жизни. Так что это довольно круто», — сказал Доктер.

Премьера запланирована на весну 2025 года, точная дата релиза пока неизвестна.

Напомним, оригинальная «Головоломка» вышла в 2015 году. Сиквел последовал в июне 2024-го. За первый уикенд анимационный блокбастер заработал 295 млн долларов, обойдя «Барби» и вторую «Дюну».