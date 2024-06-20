Иванушки International, богатыри, призраки. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 20 июня

Кадр из трейлера к фильму «Тур с Иванушками» © Скриншот видео с YouTube-канала «Киностудия Горького»

Кадр из трейлера к фильму «Тур с Иванушками» © Скриншот видео с YouTube-канала «Киностудия Горького»

Рассказываем, что нового можно посмотреть в кинотеатрах Краснодара (18+)

В музыкальной комедии «Тур с Иванушками» (16+) три подруги, в детстве фанатевшие от известного российского бойсбэнда, решают исполнить свою давнюю мечту. Они отправляются в путешествие за любимой группой по югу России, чтобы отвлечься от проблем. Многие сцены роуд-муви снимали в Краснодарском крае. Подробнее о съемках можно узнать из нашей новости. В мультфильме «Три богатыря. Ни дня без подвига» (6+) героям предстоит расследовать похищение княжеской короны, спасать друзей из волшебного мира снов и схлестнутся в битве умов.

В драме «В поисках Адама» (16+) на глазах героя жестоко убивают его родителей. Позже парень понимает, что они не были его биологическими родственниками. В его руках оказывается записка с тремя именами мужчин и их адресами. Предположив, что любой из них может оказаться настоящим отцом, Адам отправляется в путешествие в надежде раскрыть тайну своего происхождения. В хорроре «Паранормальные явления. Поместье призраков» (18+) блогеры Тея и Луиз отправляются в заброшенный особняк, где раньше было логово оккультистов. Герои расставили камеры по всему дому и готовятся снимать ролик. Но блогеры не подозревают, что им придется столкнуться с потусторонними силами в прямом эфире.

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Комедия «Семейный переполох» (6+) рассказывает об образцовой домохозяйке Ане, посвятившей жизнь заботе о семье. Однажды она решает начать самостоятельную жизнь и уходит от мужа, прихватит с собой детей. Героиня триллера «Не_жилец» (18+) — домохозяйка Джанет Лаупер, живущая в роскошном доме со своим богатым мужем. Когда её супруг находится в отъезде, в дверь звонит мужчина и представляется сантехником. Женщина пускает рабочего в жилище, но вскоре с ужасом понимает, что тот не намерен покидать дом.

В фантастическом боевике «Пришельцы» (18+) 10-летняя дочь охранника начинает подозревать, что папа — не человек. Ребенок пытается узнать, кто же такой родитель на самом деле. Главный герой криминального триллера «Пять фунтов искупления» (18+) Адам возвращается в свой старый район после тюремного заключения за убийство. Он начинает искать сына, который не догадывается о его существовании. В мультфильме «Медвежий переполох» (6+) главные герои теряют друг друга. После этого джунгли превращаются в парк развлечений. Кроме того, в Краснодаре в кино покажут мультфильм «Головоломка 2» под названием «Школа развития». Во второй части в центре внимания всё та же Райли Андерсон и эмоции, живущие в её голове. К прежним пяти добавились Тревожность, Зависть, Скука и Смущение.