Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Горизонты» Кевина Костнера

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Горизонты. Часть 1» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog
    Кадр из трейлера к фильму «Горизонты. Часть 1» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog

В Краснодаре 28 июня состоится специальный показ нового фильма Кевина Костнера «Горизонты. Часть первая» (18+)

Кинотеатр «Монитор СБС» анонсировал на 28 июня показ эпического вестерна «Горизонты. Часть первая». Это новый фильм двукратного лауреата премии «Оскар» Кевина Костнера («Танцующий с волками»).

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Действие фильма происходит на американском Западе на протяжении четырех лет Гражданской войны — с 1861-го по 1865-й годы. Переселенцам с Востока предстоит преодолеть далёкий путь, освоить новые земли и сражаться с индейцами.

Главные роли в фильме, помимо самого Костнера, исполнили Сиенна Миллер, Сэм Уортингтон и Джена Мэлоун. Выход фильма в российский прокат запланирован на 27 июля.

Начало показа в 19:00. После просмотра состоится обсуждение ленты с лектором просветительского проекта Vita Nuova, кинокритиком Виктором Венгерским и историком кино, журналистом Александром Гончаренко.

Как писали Юга.ру, в амфитеатре парка «Краснодар» 21 июня пройдет вечер корейских сериалов. Зрителям предлагают посмотреть первые серии дорам «Похититель: Хранитель сокровищ», «Королева кольца» и «Запрет на браки в Чосоне».

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