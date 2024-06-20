Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Горизонты» Кевина Костнера

Кинотеатр «Монитор СБС» анонсировал на 28 июня показ эпического вестерна «Горизонты. Часть первая». Это новый фильм двукратного лауреата премии «Оскар» Кевина Костнера («Танцующий с волками»).

Действие фильма происходит на американском Западе на протяжении четырех лет Гражданской войны — с 1861-го по 1865-й годы. Переселенцам с Востока предстоит преодолеть далёкий путь, освоить новые земли и сражаться с индейцами.

Главные роли в фильме, помимо самого Костнера, исполнили Сиенна Миллер, Сэм Уортингтон и Джена Мэлоун. Выход фильма в российский прокат запланирован на 27 июля.

Начало показа в 19:00. После просмотра состоится обсуждение ленты с лектором просветительского проекта Vita Nuova, кинокритиком Виктором Венгерским и историком кино, журналистом Александром Гончаренко.