В сети появился трейлер фильма «Зачинщики» с Мэттом Дэймоном и Кейси Аффлеком

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  • Кадр из трейлера к фильму «Зачинщики» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog
    Кадр из трейлера к фильму «Зачинщики» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog

Стриминговый сервис Apple TV+ поделился первым трейлером комедийного триллера «Зачинщики» (18+)

14 июня YouTube-канал Kinoman опубликовал короткий видеоролик «Зачинщиков» с русскими субтитрами. Мэтт Дэймон и Кейси Аффлек исполнили главные роли. Даг Лайман, известный по «Идентификации Борна», выступил режиссером.

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Отчаявшийся отец Рори и бывший заключенный Кобби решают объединиться для ограбления. Но всё идет не по плану. Тогда они вместе с психотерапевтом пытаются уйти от полиции и главаря гангстеров.

Премьера фильма в кинотеатрах состоится 2 августа. А уже через неделю комедийный триллер можно будет посмотреть в сети.

Как писали Юга.ру, Apple и Sony Pictures выпустили первый трейлер комедийного боевика «Одинокие волки». Сюжет картины, снятой режиссером Джоном Уоттсом, посвящен приключениям двух преступников, которых наняли на одну и ту же работу.

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