В сети появился трейлер фильма «Зачинщики» с Мэттом Дэймоном и Кейси Аффлеком

14 июня YouTube-канал Kinoman опубликовал короткий видеоролик «Зачинщиков» с русскими субтитрами. Мэтт Дэймон и Кейси Аффлек исполнили главные роли. Даг Лайман, известный по «Идентификации Борна», выступил режиссером.

Отчаявшийся отец Рори и бывший заключенный Кобби решают объединиться для ограбления. Но всё идет не по плану. Тогда они вместе с психотерапевтом пытаются уйти от полиции и главаря гангстеров.

Премьера фильма в кинотеатрах состоится 2 августа. А уже через неделю комедийный триллер можно будет посмотреть в сети.