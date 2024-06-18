В сети появился трейлер фильма «Зачинщики» с Мэттом Дэймоном и Кейси Аффлеком
Стриминговый сервис Apple TV+ поделился первым трейлером комедийного триллера «Зачинщики» (18+)
14 июня YouTube-канал Kinoman опубликовал короткий видеоролик «Зачинщиков» с русскими субтитрами. Мэтт Дэймон и Кейси Аффлек исполнили главные роли. Даг Лайман, известный по «Идентификации Борна», выступил режиссером.
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Премьера фильма в кинотеатрах состоится 2 августа. А уже через неделю комедийный триллер можно будет посмотреть в сети.
Как писали Юга.ру, Apple и Sony Pictures выпустили первый трейлер комедийного боевика «Одинокие волки». Сюжет картины, снятой режиссером Джоном Уоттсом, посвящен приключениям двух преступников, которых наняли на одну и ту же работу.