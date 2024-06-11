На лето курорты Краснодарского края забронировали на 70% — губернатор

Краснодарский край

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  • © фото Марии Карагёзовой
    © фото Марии Карагёзовой

Губернатор Кубани рассказал о бронировании курортов региона летом 2024 года

10 июня пресс-служба администрации Краснодарского края со ссылкой на губернатора Кубани Вениамина Кондратьева сообщила, что с начала 2024 года регион уже посетили 4 млн туристов. На сегодня отели Черноморского и Азовского побережья на лето забронировали на 70%, а горно-предгорные — на 60%.

Танцы на пляже, крабы и цветущее море:

«Основная нагрузка традиционно приходится на морские территории. Наиболее популярны у туристов города Анапа, Геленджик, Новороссийск, Сочи, а также Туапсинский, Апшеронский, Лабинский, Мостовский и Темрюкский районы. Глубина бронирования отелей достигает восьми месяцев», — рассказал Вениамин Кондратьев.

На июнь в регионе зарезервировали 72% номерного фонда, на июль — 73%, а на август — 66%. В Краснодарском крае классификацию прошли почти 3 тыс. средств размещения. В их числе свыше 300 — категории «четыре-пять звезд» на 36 тыс. номеров. 

На конец июня туристы забронировали 65% отелей категории «пять звезд», 67% — «четыре звезды», 73% — «три звезды» и 60% — «без звезд».

По данным администрации, всего на Кубани работают 135 сетевых отелей на 16 тыс. номеров. Из них 26 брендовых гостиниц мировых сетей на 4 тыс. номеров.

Напомним, что власти Кубани ожидают 12 млн туристов в летнем сезоне 2024 года.

Как писали ранее Юга.ру, на пляжах Новороссийска предлагают зарплату до 200 тыс. рублей в месяц.

Азовское море Анапа Апшеронский район Геленджик Курорты и туризм Лабинский район Мостовский район Новороссийск отдых Отели Сочи Темрюкский район Туапсинский район Черное море

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