На лето курорты Краснодарского края забронировали на 70% — губернатор

10 июня пресс-служба администрации Краснодарского края со ссылкой на губернатора Кубани Вениамина Кондратьева сообщила , что с начала 2024 года регион уже посетили 4 млн туристов. На сегодня отели Черноморского и Азовского побережья на лето забронировали на 70%, а горно-предгорные — на 60%.

«Основная нагрузка традиционно приходится на морские территории. Наиболее популярны у туристов города Анапа, Геленджик, Новороссийск, Сочи, а также Туапсинский, Апшеронский, Лабинский, Мостовский и Темрюкский районы. Глубина бронирования отелей достигает восьми месяцев», — рассказал Вениамин Кондратьев.



На июнь в регионе зарезервировали 72% номерного фонда, на июль — 73%, а на август — 66%. В Краснодарском крае классификацию прошли почти 3 тыс. средств размещения. В их числе свыше 300 — категории «четыре-пять звезд» на 36 тыс. номеров.

На конец июня туристы забронировали 65% отелей категории «пять звезд», 67% — «четыре звезды», 73% — «три звезды» и 60% — «без звезд».

По данным администрации, всего на Кубани работают 135 сетевых отелей на 16 тыс. номеров. Из них 26 брендовых гостиниц мировых сетей на 4 тыс. номеров.