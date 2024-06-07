Краснодар стал претендентом на проведение матча за Суперкубок России по футболу

Матч за Суперкубок России по футболу может состояться на стадионе «Краснодар»

6 июня «Матч ТВ» сообщил , что Краснодар, Волгоград и Екатеринбург стали претендентами на проведение матча за Суперкубок России по футболу. Стадион «Волгоград Арена» вмещает около 45 тыс. зрителей, а «Екатеринбург Арена» и «Краснодара» — 35 тыс.

По данным СМИ, на проведение игры за Суперкубок ранее претендовали Нижний Новгород, Ростов‑на‑Дону, Самара и Калининград.



13 июля за трофей сыграют «Зенит» и «Краснодар». Как рассказал «РБК Краснодар», южный вице-чемпион РПЛ стал соперником петербургской команды после победы северного клуба в суперфинале Кубка России. Тогда «Зенит» обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 2:1. «Краснодар» впервые поборется за трофей.

По регламенту за Суперкубок играют чемпион и обладатель кубка. Однако если обе награды выигрывает одна команда, то вторым участником становится серебряный призер РПЛ.