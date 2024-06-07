Краснодар стал претендентом на проведение матча за Суперкубок России по футболу

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Стадион ФК «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Стадион ФК «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Матч за Суперкубок России по футболу может состояться на стадионе «Краснодар»

6 июня «Матч ТВ» сообщил, что Краснодар, Волгоград и Екатеринбург стали претендентами на проведение матча за Суперкубок России по футболу. Стадион «Волгоград Арена» вмещает около 45 тыс. зрителей, а «Екатеринбург Арена» и «Краснодара» — 35 тыс.

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По данным СМИ, на проведение игры за Суперкубок ранее претендовали Нижний Новгород, Ростов‑на‑Дону, Самара и Калининград.

13 июля за трофей сыграют «Зенит» и «Краснодар». Как рассказал «РБК Краснодар», южный вице-чемпион РПЛ стал соперником петербургской команды после победы северного клуба в суперфинале Кубка России. Тогда «Зенит» обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 2:1. «Краснодар» впервые поборется за трофей.

По регламенту за Суперкубок играют чемпион и обладатель кубка. Однако если обе награды выигрывает одна команда, то вторым участником становится серебряный призер РПЛ.

Напомним, что 13 апреля 2024 года стадион «Краснодар» установил новый рекорд посещаемости.

Как писали ранее Юга.ру, ФК «Краснодар» впервые взял «серебро» чемпионата России и заработал почти млрд рублей.

Краснодар Сборная России Спорт Стадион ФК «Краснодар» ФК «Краснодар» Футбол

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