В Краснодаре загорелся долгострой ЖК «Сердце» на улице Школьной — соцсети
В соцсетях появились кадры загоревшегося элитного краснодарского долгостроя ЖК «Сердце» на улице Школьной
7 июня в краснодарских соцсетях появились видео горящего долгостроя ЖК «Сердце» на улице Школьной. Судя по кадрам, возгорание произошло на нижних этажах строящегося здания.
Как рассказал представитель застройщика 93.RU, пожар возник из-за загоревшегося профлиста. Никто не пострадал.
Напомним, что ЖК «Сердце» на улице Школьной достраивает компания ССК. Власти обещали сдать долгострой до конца 2023 года. В апреле 2024 года СМИ писали, что объект планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале этого года, то есть, до конца июня. Квартиры в ЖК сейчас стоят от 8 млн рублей.
Как сообщали ранее Юга.ру, дольщики краснодарских долгостроев ЖК «Жемчужина» и ЖК «Радуга» получат ключи от своих квартир.