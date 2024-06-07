В Краснодаре загорелся долгострой ЖК «Сердце» на улице Школьной — соцсети

Как рассказал представитель застройщика 93.RU, пожар возник из-за загоревшегося профлиста. Никто не пострадал.



Напомним, что ЖК «Сердце» на улице Школьной достраивает компания ССК. Власти обещали сдать долгострой до конца 2023 года. В апреле 2024 года СМИ писали, что объект планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале этого года, то есть, до конца июня. Квартиры в ЖК сейчас стоят от 8 млн рублей.