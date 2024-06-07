В Краснодаре загорелся долгострой ЖК «Сердце» на улице Школьной — соцсети

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграмм-канала «Типичный Краснодар» https://t.me/krd_tipich_ru/72073?single
    © Скриншот из телеграмм-канала «Типичный Краснодар» https://t.me/krd_tipich_ru/72073?single

В соцсетях появились кадры загоревшегося элитного краснодарского долгостроя ЖК «Сердце» на улице Школьной

7 июня в краснодарских соцсетях появились видео горящего долгостроя ЖК «Сердце» на улице Школьной. Судя по кадрам, возгорание произошло на нижних этажах строящегося здания.

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Напомним, что ЖК «Сердце» на улице Школьной достраивает компания ССК. Власти обещали сдать долгострой до конца 2023 года. В апреле 2024 года СМИ писали, что объект планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале этого года, то есть, до конца июня. Квартиры в ЖК сейчас стоят от 8 млн рублей. 

Как сообщали ранее Юга.ру, дольщики краснодарских долгостроев ЖК «Жемчужина» и ЖК «Радуга» получат ключи от своих квартир.

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