Дольщики краснодарских долгостроев ЖК «Жемчужина» и ЖК «Радуга» получат ключи от своих квартир

Краснодарский край

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  • © Фото driashkin, freepik.com
    © Фото driashkin, freepik.com

В Краснодаре прокуратура восстановила права 653 участников долевого строительства

Предыстория: Сдать в эксплуатацию ЖК «Жемчужина» должны были в 2016 году. В 2017 году застройщика задержали по делу о мошенничестве. В краевой прокуратуре тогда сообщили, что руководство компании потратило на свое усмотрение 111 млн рублей. Это были деньги дольщиков. В 2020 году дома передали региональному фонду для достройки. Но тогда тоже возникли проблемы с подрядчиком. После этого ЖК передали другой строительной фирме.

26 июля 2022 года стало известно, что три литера ЖК «Жемчужина» снова начали достраивать. Два из них пообещали сдать в эксплуатацию в 2023 году.

В сентябре 2023 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев пообещал, что ключи от 1 и 2 литеров ЖК «Жемчужина» жители получат уже в октябре.

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3 июня пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что в столице Кубани восстановили права 653 дольщиков. Четыре многоэтажки исключили из реестра проблемных домов. Это три литера ЖК «Радуга» и один литер ЖК «Жемчужина», расположенные в Прикубанском округе Краснодара.

Прокуратура выявила нарушение сроков в графике строительства объектов и направила соответствующее письмо в администрацию — достройка литеров активизировалась.

В настоящее время департамент по надзору в строительной сфере края проверил построенные дома и подтвердил их соответствие проекту и требованиям. После власти выдали разрешения на ввод всех литеров в эксплуатацию.

Как писали ранее Юга.ру, в 2023 году дольщикам шести кубанских долгостроев пообещали выплатить компенсации.

Краснодар Мошенничество Недвижимость Обманутые дольщики Прокуратура Строительство

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