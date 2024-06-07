Дольщики краснодарских долгостроев ЖК «Жемчужина» и ЖК «Радуга» получат ключи от своих квартир

Предыстория: Сдать в эксплуатацию ЖК «Жемчужина» должны были в 2016 году. В 2017 году застройщика задержали по делу о мошенничестве. В краевой прокуратуре тогда сообщили, что руководство компании потратило на свое усмотрение 111 млн рублей. Это были деньги дольщиков. В 2020 году дома передали региональному фонду для достройки. Но тогда тоже возникли проблемы с подрядчиком. После этого ЖК передали другой строительной фирме.



26 июля 2022 года стало известно, что три литера ЖК «Жемчужина» снова начали достраивать. Два из них пообещали сдать в эксплуатацию в 2023 году.



В сентябре 2023 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев пообещал, что ключи от 1 и 2 литеров ЖК «Жемчужина» жители получат уже в октябре.