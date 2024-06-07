Дольщики краснодарских долгостроев ЖК «Жемчужина» и ЖК «Радуга» получат ключи от своих квартир
В Краснодаре прокуратура восстановила права 653 участников долевого строительства
Предыстория: Сдать в эксплуатацию ЖК «Жемчужина» должны были в 2016 году. В 2017 году застройщика задержали по делу о мошенничестве. В краевой прокуратуре тогда сообщили, что руководство компании потратило на свое усмотрение 111 млн рублей. Это были деньги дольщиков. В 2020 году дома передали региональному фонду для достройки. Но тогда тоже возникли проблемы с подрядчиком. После этого ЖК передали другой строительной фирме.
26 июля 2022 года стало известно, что три литера ЖК «Жемчужина» снова начали достраивать. Два из них пообещали сдать в эксплуатацию в 2023 году.
В сентябре 2023 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев пообещал, что ключи от 1 и 2 литеров ЖК «Жемчужина» жители получат уже в октябре.
«Буду здесь, пока не сдохну»:
3 июня пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что в столице Кубани восстановили права 653 дольщиков. Четыре многоэтажки исключили из реестра проблемных домов. Это три литера ЖК «Радуга» и один литер ЖК «Жемчужина», расположенные в Прикубанском округе Краснодара.
Прокуратура выявила нарушение сроков в графике строительства объектов и направила соответствующее письмо в администрацию — достройка литеров активизировалась.
В настоящее время департамент по надзору в строительной сфере края проверил построенные дома и подтвердил их соответствие проекту и требованиям. После власти выдали разрешения на ввод всех литеров в эксплуатацию.
Как писали ранее Юга.ру, в 2023 году дольщикам шести кубанских долгостроев пообещали выплатить компенсации.