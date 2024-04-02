В поселке Архыз удвоят количество мест для туристов

Карачаево-Черкесия

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  • Горнолыжный курорт Архыз © Елена Синеок. ЮГА.ру
    Горнолыжный курорт Архыз © Елена Синеок. ЮГА.ру

Власти Карачаево-Черкесии рассказали о развитии гостиничного комплекса на курорте «Архыз» в 2024 году

На курорте «Архыз» до конца 2024 года планируют открыть гостиницы, коттеджный комплекс и апарт-отель. Общая вместимость составит около 2 тыс. мест, сообщает пресс-служба правительства Карачаево-Черкесии.

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Сейчас на территории «Архыза» функционируют более 2,1 тыс. мест. К 2030 году количество мест размещения на курорте планируют увеличить до 8,6 тыс.

Напомним, что аэропорт рядом с курортом «Архыз» планируют открыть в 2028 году.

Как писали ранее Юга.ру, горнолыжные курорты Краснодарского края рассказали, когда завершат сезон.

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