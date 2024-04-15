Спасатели Новороссийска освободили из вентиляции совенка

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото wirestock, Freepik.com
    © Фото wirestock, Freepik.com

В Новороссийске спасатели вытащили из вентиляции совенка

По словам начальника городской службы спасения Алексея Одерова, к ним обратилась женщина и сообщила, что у неё дома в вентиляции кто-то живёт. Сотрудники МЧС при помощи слесарного инструмента вскрыли вытяжку и обнаружили там маленького совёнка.

Одеров добавил, что птичку спасатели забрали себе для дальнейшего воспитания.

Как писали Юга.ру, спасатели показали процесс эвакуации двоих мужчин, которые упали со скалы в горах Сочи. Оба туриста оказались жителями Тулы. Одному из парней 21 год, другому — 19, их госпитализировали.

Животные МЧС Новороссийск Спасение

Новости

Спасатели Новороссийска освободили из вентиляции совенка
Стадион «Краснодар» установил новый рекорд посещаемости
Погода в Краснодаре: в начале недели в городе будет облачно
Компания «Абрау-Дюрсо» повысит цены на свою продукцию до 35%
Новороссийск опередил Краснодар в рейтинге городов РФ по качеству жизни
В Краснодаре на улице Садовой временно ограничили движение транспорта

Лента новостей

Краснодарка вернулась со Шри-Ланки
12 апреля, 11:26
Краснодарка вернулась со Шри-Ланки
Как она прожила там три месяца и сколько это стоило
Официальную дату основания Краснодара хотят изменить
13 апреля, 14:15
Официальную дату основания Краснодара хотят изменить
Объясняем, что происходит
Компания «Абрау-Дюрсо» повысит цены на свою продукцию до 35%
Вчера, 18:07
Компания «Абрау-Дюрсо» повысит цены на свою продукцию до 35%

Реклама на сайте