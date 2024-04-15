Спасатели Новороссийска освободили из вентиляции совенка

В Новороссийске спасатели вытащили из вентиляции совенка

По словам начальника городской службы спасения Алексея Одерова, к ним обратилась женщина и сообщила, что у неё дома в вентиляции кто-то живёт. Сотрудники МЧС при помощи слесарного инструмента вскрыли вытяжку и обнаружили там маленького совёнка.

Одеров добавил, что птичку спасатели забрали себе для дальнейшего воспитания.