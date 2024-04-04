Уралсиб вошел в топ-10 российских банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса

Банк Уралсиб занял 7 место в рейтинге банков страны по объему кредитования малого и среднего бизнеса за 2023 год

По данным рейтинга «Эксперт РА», всего банк предоставил малому и среднему бизнесу (МСБ) 57,8 млрд рублей кредитов за 2023 год — на 12% больше, чем в 2022-м. Портфель кредитов МСБ по итогам 2023 года вырос на 15% — до 26,5 млрд рублей.

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Уралсиб — банк комплексных решений для бизнеса, прежде всего в сегменте малого предпринимательства. Банк активно развивает продукты и сервисы с фокусом на цифровые каналы, предлагая предпринимателям удобные финансовые и нефинансовые сервисы.

Как писали Юга.ру, Уралсиб интегрировал сервис онлайн-бухгалтерии «Моё дело» в интернет-банк для бизнеса. Решение поможет автоматизировать бухгалтерскую и налоговую работу в компании и сэкономить на услугах бухгалтера.