В Краснодарском крае построят объездную дорогу к курорту «Новая Анапа»
Губернатор Кубани заявил о строительстве объездной дороги к курорту «Новая Анапа»
28 марта губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал о необходимости построить дорогу в обход населенных пунктов при возведении курорта «Новая Анапа». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
По словам Кондартьева, новую дорогу можно спроектировать и построить от федеральной трассы Новороссийск — Керчь. Ее протяженность составит 18 километров. Стоимость трассы оценивается примерно в 55 млрд рублей.
«Сейчас на территории курорта, без учета проекта «Новая Анапа», реализуются 28 инвестпроектов на сумму около 170 млрд рублей. Это даст дополнительно 15 тыс. гостиничных номеров и увеличит турпоток в Анапу на 1 млн 300 тыс. человек. А с учетом проекта «Новой Анапы» будет реализовываться 29 инвестиционных проектов. Будет создано плюс около 30 тыс. новых номеров. И турпоток в Анапу к 2031 году увеличится почти до 7 млн человек», — заявил глава Краснодарского края.
Курорт «Новая Анапа» возводят в районе станицы Благовещенской, в 25 км от Анапы. На сайте «Туризм.РФ» указано, что общая площадь территории составит 1,8 тыс. га. Проект предусматривает строительство детского реабилитационного центра, спортивного лагеря, школы дайвинга, аквапарка и океанариума, клиники для онкобольных, негосударственной школы и театральной деревни. Власти Анапы заявили, что курорт сможет принимать до 5 млн туристов в год.