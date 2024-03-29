В Краснодарском крае построят объездную дорогу к курорту «Новая Анапа»

По словам Кондартьева, новую дорогу можно спроектировать и построить от федеральной трассы Новороссийск — Керчь. Ее протяженность составит 18 километров. Стоимость трассы оценивается примерно в 55 млрд рублей.



«Сейчас на территории курорта, без учета проекта «Новая Анапа», реализуются 28 инвестпроектов на сумму около 170 млрд рублей. Это даст дополнительно 15 тыс. гостиничных номеров и увеличит турпоток в Анапу на 1 млн 300 тыс. человек. А с учетом проекта «Новой Анапы» будет реализовываться 29 инвестиционных проектов. Будет создано плюс около 30 тыс. новых номеров. И турпоток в Анапу к 2031 году увеличится почти до 7 млн человек», — заявил глава Краснодарского края.