Посещаемость торговых центров в Краснодарском крае снизилась на 18% после теракта в «Крокусе»

Жители Кубани на прошедших выходных реже посещали торговые центры в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холл»

В Краснодарском крае и других регионах ЮФО посещение крупных ТЦ в прошедшие выходные снизилось на 18% по сравнению с предыдущими. Это было связано не только с безопасностью, но и с проявлением сочувствия к семьям погибших и пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет «Ъ-Кубань» со ссылкой на компанию Focus Technologies.

«На рынке ТЦ ЮФО также отмечено снижение посещаемости по итогам выходных дней, при этом здесь оно в силу объективных факторов ожидаемо было выражено в несколько меньшей степени, чем в Москве», — рассказали в Focus Technologies.



По данным СМИ, в сравнении с аналогичными выходными прошлого года снижение посещаемости составило 17%, а в Москве — около 28%.