Курорты Краснодарского края рассказали, когда завершат горнолыжный сезон

Юга.ру узнали, когда в горах Сочи завершат горнолыжный сезон 2024 года

На курорте «Роза Хутор» журналисту Юга.ру рассказали, что на верхних цирках еще достаточно снега для комфортного катания и горнолыжный сезон продлится до 14 апреля. В марте для райдеров открыто больше 80 км трасс. «Что касается мая, то на текущий момент количество бронирований соответствует прошлогодним показателям. Однако тренд так называемого «короткого окна бронирования», когда люди принимают решение о поездке накануне отпуска, сохраняется, поэтому можно прогнозировать еще некоторый рост по загрузке в мае», — рассказал заместитель генерального директора по маркетингу и продажам Рушан Сабиров.

На курорте «Красная Поляна» рассказали, что закрытие запланировано на 5 мая. Горнолыжный сезон проводят фестивалем «Май-Пати», он пройдет с 1 по 5 мая в горной долине. Организаторы сообщают, что программа — это микс из летних и зимних развлечений. На высоте 2500 м над уровнем моря для гостей откроют пляж и сноупарк с бассейном для проездов на лыжах и сноубордах. «В 2023 году мы приняли 1 млн 360 тысяч человек, а в этом году рассчитываем, что на курорт «Красная Поляна» приедут отдыхать порядка 1,5 миллионов туристов», — рассказала генеральный директор курорта Яна Перепечаева.

В чате курорта «Газпром Поляна» гостям сообщают, что даты закрытия горнолыжного сезона пока нет. Решение будет принято позже в зависимости от погоды.