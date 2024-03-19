Власти рассказали, каким будет курорт на побережье Каспийского моря в Дагестане

Масштабное строительство курорта на побережье Каспийского моря в Дагестане начнётся уже в 2025 году

Об этом заявили на совещании по развитию республики. Разрабатывает проект нового курорта команда Кавказ.РФ. Кластер разместитят в полутора часах езды от аэропорта Махачкалы. Береговая линия составит 6,5 км.

В 2027 году там появятся первые гостиницы. К 2030-му будет порядка 14 тыс. мест размещений. Также на территории построят четыре многофункциональных центра и два аквапарка, детский центр, яхтенную марину, санаторий, культурно-досуговый центр и парковые зоны.

Работой обеспечат более 8 тыс. человек. Объем бюджетных инвестиций составит 12 млрд рублей, внебюджетных — 70 млрд рублей. О готовности стать резидентами нового кластера уже заявили 17 крупных компаний гостиничного и ресторанного бизнеса.