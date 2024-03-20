Зумеры из Краснодарского края предпочитают читать книги в жанре биографии и мемуары — исследование

Стало известно, какими книгами в 2023 году интересовались в Краснодарском крае люди разных поколений

Пользователи в возрасте до 24 лет (зумеры) чаще всего просматривали биографические издания и мемуары. На втором месте произведения по саморазвитию, на третьем — современная зарубежная литература.

Среди поколения Y (25-44 года) лидируют книги по эзотерике. Серебро у изданий по саморазвитию, бронза у зарубежной психологии. Представители старшего возраста (от 45 лет) отдают предпочтение любовному фэнтези. Строчкой ниже расположились книги о попаданцах, на третьем месте историческое фэнтези.

Специалисты группы компаний «ЛитРес» изучили внутренние данные аналитических платформ за 2023 год. В качестве критерия, определяющего популярность, выступило количество просмотров страниц книг того или иного жанра на сайте или в приложении.

Как писали Юга.ру, каждый пятый владелец домашних животных в возрасте от 18 до 24 лет тратит на услуги по уходу за питомцами от 5 тыс. рублей в месяц. Причем 30% зумеров ещё и планируют увеличить бюджет на уход за питомцем.