Большинство краснодарцев тратят на уход за питомцами от 1 до 3 тыс. рублей в месяц — опрос

Согласно результатам опроса, питомцы есть у четырех из пяти жителей кубанской столицы (79%). 65% респондентов держат в качестве домашних животных кошек, 43% — собак. У 5% краснодарцев дома живут аквариумные рыбки, а у 8% — попугаи.

Большинство (35%) владельцев домашних животных тратят на услуги по уходу за питомцами от 1 до 3 тыс. рублей в месяц. Больше 5 тыс. рублей на своих любимцев отдают 10% краснодарцев (7% — от 5 до 10 тыс. рублей, 3% — более 10 тыс. рублей).

13% опрошенных заявили, что готовы не только поддерживать уровень этих трат, но и увеличить бюджет на них. 10% краснодарцев заявили о своих планах снизить расходы.