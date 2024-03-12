Большинство краснодарцев тратят на уход за питомцами от 1 до 3 тыс. рублей в месяц — опрос
Краснодарцы стали тщательнее заботиться о своих домашних животных
Согласно результатам опроса, питомцы есть у четырех из пяти жителей кубанской столицы (79%). 65% респондентов держат в качестве домашних животных кошек, 43% — собак. У 5% краснодарцев дома живут аквариумные рыбки, а у 8% — попугаи.
Большинство (35%) владельцев домашних животных тратят на услуги по уходу за питомцами от 1 до 3 тыс. рублей в месяц. Больше 5 тыс. рублей на своих любимцев отдают 10% краснодарцев (7% — от 5 до 10 тыс. рублей, 3% — более 10 тыс. рублей).
13% опрошенных заявили, что готовы не только поддерживать уровень этих трат, но и увеличить бюджет на них. 10% краснодарцев заявили о своих планах снизить расходы.
В целом краснодарцы стали тщательнее заботиться о своих домашних животных. За год спрос на услуги по уходу за питомцами вырос на четверть. По сравнению с февралем 2023-го наиболее заметный рост наблюдается на зоотакси и перевозки (+550%).
75% владельцев домашних животных пользуются услугами ветеринаров, 17% опрошенных водят питомцев к грумерам, 16% платят деньги за то, чтобы не выгуливать четвероногих самим, 14% респондентов обращаются к специалистам по обучению послушанию и основным командам, сообщает «Авито».
По данным опроса (выборка — 10 тыс. респондентов по всей России), каждый пятый владелец домашних животных в возрасте от 18 до 24 лет тратит на услуги по уходу за питомцами от 5 тыс. рублей в месяц. Причем 30% зумеров еще и планируют увеличить бюджет на уход за питомцем.
Как писали Юга.ру, россияне тратят на продукты до 21,1 тыс. рублей в месяц. 74% опрошенных предпочитают покупать их в обычных магазинах, супермаркетах или на рынках. Только онлайн-сервисами доставки пользуются всего 3%.