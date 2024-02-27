Бронирование туров «все включено» в Анапу в 2024 году увеличилось на 40%. Сколько будут стоить путевки?

Туроператоры фиксируют заметный рост спроса на летние туры в Анапу с размещением в отелях «все включено»

Количество бронирований на этапе ранних продаж в среднем на 30-40% опережает показатели января-февраля 2023 года. По оценкам экспертов, «всё включено» — это самый востребованный сегмент на курорте, объемы продаж туров увеличились в двукратном размере в сезоне 2024 года, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В текущем году отели категории all inclusive бронируют в среднем за четыре месяца до поездки, а наибольшее количество заявок в сегменте приходится на самый высокий сезон — июль и август. Самым востребованным остается жилье категории «3-4 звезды» с развитой инфраструктурой. На такие объекты размещения приходится до 70% заявок. Средняя продолжительность отдыха по системе «всё включено» составляет 7-10 ночей.

Участники туристического рынка уточняют, что отдых all inclusive наиболее популярен у семей с детьми. Важный фактор влияния на спрос — возможность бесплатного размещения туристов до 12 лет в гостиничных комплексах курорта.

Средняя стоимость недельного отдыха «все включено» в Анапе на майские праздники в отеле 3* составит 30-35 тыс. рублей на двоих, в отеле 4* — 45-60 тыс. рублей, в отеле 5* — от 80 тыс. рублей без учета дороги. Такие данные приводит АТОР.