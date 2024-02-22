В Геленджике проведут духовные практики с посещением бани
В апреле в Геленджике устроят трехдневный ретрит с экскурсиями и баней
С 5 по 7 апреля в Геленджике проведут женский ретрит «Живая женщина». Об этом сообщила краснодарская студия йоги «АэроториЯ».
Читайте также:
Участницам предложат устроить фотосессию, прокатиться на джипе и посетить баню со скрабированием.
Стоимость раннего бронирования:
- 21 тыс. рублей до 28 февраля;
- 24 тыс. рублей до 6 марта;
- 26 тыс рублей до 15 марта.
Предоплата — 6 тыс. рублей.
По всем вопросам можно обратиться по телефонам к орагнизаторам мероприятия: +79892923408 (Юлия), +79186920857 (Евгения).
Как писали ранее Юга.ру, в 2023 году Краснодарский край оказался в лидерах по количеству ЗОЖников.
Сегодня, 14:33Террористы, ведьма-оборотень и браконьеры
Что посмотреть в кино в Краснодаре с 22 февраля
Сегодня, 17:15 РекламаЛевитационные станции и амфитеатр
В Краснодаре студенты предложили идеи благоустройства университетских кампусов
Сегодня, 12:23В Черном море нашли рыб, способных наполовину проглотить человека
Эксперт сказал, что они не приживутся