В Геленджике проведут духовные практики с посещением бани

В апреле в Геленджике устроят трехдневный ретрит с экскурсиями и баней

С 5 по 7 апреля в Геленджике проведут женский ретрит «Живая женщина». Об этом сообщила краснодарская студия йоги «АэроториЯ».

Участницам предложат устроить фотосессию, прокатиться на джипе и посетить баню со скрабированием.



Стоимость раннего бронирования: 21 тыс. рублей до 28 февраля;

24 тыс. рублей до 6 марта;

26 тыс рублей до 15 марта. Предоплата — 6 тыс. рублей.

По всем вопросам можно обратиться по телефонам к орагнизаторам мероприятия: +79892923408 (Юлия), +79186920857 (Евгения).