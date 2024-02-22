В Геленджике проведут духовные практики с посещением бани

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено Юлией Стариковой
    © Фото предоставлено Юлией Стариковой

В апреле в Геленджике устроят трехдневный ретрит с экскурсиями и баней

С 5 по 7 апреля в Геленджике проведут женский ретрит «Живая женщина». Об этом сообщила краснодарская студия йоги «АэроториЯ».

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Участницам предложат устроить фотосессию, прокатиться на джипе и посетить баню со скрабированием.

Стоимость раннего бронирования:

  • 21 тыс. рублей до 28 февраля;
  • 24 тыс. рублей до 6 марта;
  • 26 тыс рублей до 15 марта.

Предоплата — 6 тыс. рублей.

По всем вопросам можно обратиться по телефонам к орагнизаторам мероприятия: +79892923408 (Юлия), +79186920857 (Евгения).

Как писали ранее Юга.ру, в 2023 году Краснодарский край оказался в лидерах по количеству ЗОЖников.

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В Геленджике проведут духовные практики с посещением бани
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