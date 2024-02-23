В Сочи потратят 20 миллиардов на ремонт набережной

Краснодарский край

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  • Реконструкция сочинского пляжа «Маяк» © Скриншот публикации в телеграм-канале «КоммерсантЪ Сочи», T.me/kommersant_sochi
    Реконструкция сочинского пляжа «Маяк» © Скриншот публикации в телеграм-канале «КоммерсантЪ Сочи», T.me/kommersant_sochi

На реконструкцию двух километров набережной и пляжа в центре Сочи мэрия выделила 20 миллиардов рублей

На Приморской набережной в Сочи начались подготовительные работы к реконструкции — об этом заявила пресс-служба мэрии города-курорта. Сейчас рабочие разбирают постройки, которые построены без разрешительных документов.

«Арендатор участка не стал дожидаться решения суда и решил самостоятельно демонтировать незаконные объекты, работы уже начаты», отчитался Аслан Ачмизов, начальник управления муниципального земельного контроля администрации Сочи.

  • Рабочие демонтируют самострой на сочинском пляже «Маяк» © Скриншот публикации в телеграм-канале «КоммерсантЪ Сочи», T.me/kommersant_sochi
    Рабочие демонтируют самострой на сочинском пляже «Маяк» © Скриншот публикации в телеграм-канале «КоммерсантЪ Сочи», T.me/kommersant_sochi

Приморская набережная находится в самом центре Сочи — она соединяет Морпорт с парком имени Фрунзе и имеет протяженность около 1800 метров.

По утверждениям чиновников, в ее реконструкцию вложат 20 миллиардов рублей: 10 на благоустройство набережной, ещё 10 — на улучшение гидрозащиты пляжа.

Первый этап реконструкции затронет 500-метровый участок пляжа «Маяк». Здесь увеличат ширину прогулочной зоны до 80 метров, а ширину пляжной полосы — до 30 метров. Старые буны (стенки, перпендикулярно уходящие с берега в воду) будут демонтированы, вместо них построят «систему прерывистых проницаемых волноломов с бухтовыми пляжами, которая станет выполнять и функцию берегозащиты, и функцию новой рекреационной территории и общественного пространства».

«Работы займут восемь месяцев, и к летнему курортному сезону 2025 года уже будет открыт обновленный пляж «Маяк», утверждает Илья Кирюта, директор департамента инвестиций администрации Сочи.

Второй этап реконструкции затронет 1300 метров пляжа «Приморский» от пляжа «Маяк» до парка имени Фрунзе. На этом отрезке пока что идут изыскательские работы.

  • Зимний театр Сочи © Фото Юга.ру
    Зимний театр Сочи © Фото Юга.ру

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