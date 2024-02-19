В анапском поселке Витязево строят детский сад на 240 мест

В мэрии Анапы рассказали о строительстве детского сада в поселке Витязево

В черноморском поселке Витязево строят детский сад на 240 мест, рассказали в администрации Анапы. В сообщении указано, что решение о строительстве приняли после обращения местной жительницы к губернатору региона. Женщина говорила с Вениамином Кондратьевым во время «Прямой линии».

В мэрии города-курорта рассказали, что на площадке работают 25 человек и 10 единиц техники. Строительно-монтажные работы планируют завершить до конца 2024 года года.

Ранее в мэрии Анапы сообщали, что в 2024 году на курорте начнут строить пять школ и пять детских садов.