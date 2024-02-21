В Сочи в февральские выходные ожидают около 110 тыс. туристов

В Сочи туристы забронировали около 70% номеров в День защитника Отечества

Глава администрации Сочи Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале заявил, что на курорте 23-25 февраля ожидают около 110 тыс. туристов. По данным мэра, гости забронировали примерно 70% номеров в сочинских отелях.

Ранее в пресс-слжубе администрации Сочи рассказали, что в городе проведут больше 100 мероприятий в честь Дня защитника Отечества: акции, кинопоказы, лектории, концерты, автопробег, фестиваль и другие. Посмотреть афишу можно по ссылке.

Читайте также: Из Сочи в Дубай будет летать больше самолетов

Недавно Юга.ру писали, что на февральские и мартовские выходные россияне забронировали половину номеров на Черноморском побережье. Показатели на 2-3% превышают прошлогодние.