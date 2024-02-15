Любовь на льду, рецепт счастья, загадочный фокусник. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 15 февраля

Юга.ру подготовили обзор кинопремьер, вышедших в прокат на этой неделе, 15 февраля (18+)

Мелодрама «Лёд 3» (6+) продолжает историю Александра Горина. Только на этот раз действие строится вокруг его повзрослевшей дочери Нади, которая стала фигуристкой. Отец возражает против спортивной карьеры дочери. На одной из тренировок Надя знакомится с дерзким хоккеистом из Москвы Сергеем Орловым. Между молодыми людьми ними вспыхивает любовь. Отец не верит в искренность чувств юноши и готов на все, чтобы разлучить пару. Хоррор «Джестер» (18+) основан на серии короткометражных фильмов ужасов, снятых Майклом Шеффилдом. Загадочный фокусник наводит ужас на жителей небольшого городка. Под угрозой оказываются жизни двух сестёр, которые решают преодолеть разногласия ради совместной борьбы со злом.

Байопик «Одна жизнь» (18+) посвящен истории британского брокера, который во время Второй мировой войны спас сотни еврейских детей от гибели в концлагере. Скромного и непубличного Николаса Уинтона приглашают на телевизионное ток-шоу That’s Life, где он наконец-то расскажет о событиях почти 50-летней давности. Мелодрама «Рецепт любви» (18+) рассказывает о Эжени и Додене — дуэте одарённых поваров. Партнеры понимают друг друга с полуслова и практически в полном безмолвии создают в буквальном смысле произведения кулинарного искусства. Мужчина не раз предлагал Эжени выйти за него замуж, но независимую даму устраивает просто совместная жизнь. Но Доден решительно намерен завоевать сердце своей возлюбленной.

В комедийной мелодраме «Знакомьтесь, пёс» (16+) Дина получает от жениха неожиданный подарок — собаку. При этом она терпеть не может этих животных. И тут же выясняется, что у возлюбленного роман с ее лучшей подругой. Девушка впадает в депрессию. Душевное тепло и откровенная радость, которые пес дарит своей хозяйке, понемногу растапливают лед в сердце Дины. Действие комедийной мелодрамы «Между нами лето» (12+) происходит в 1999 году. Саша с родителями приезжает на отдых в санаторий, где парню достается главная роль в музыкальной постановке. В паре с ним выступит местная красавица Полина. Саша влюбляется в девушку, и она вроде отвечает ему взаимность. Только вот на ее сердце претендует еще и управляющий санатория Миша. Герою предстоит вступить с ним в неравную борьбу. Анимация «Супер Крылья. Фильм» (6+) рассказывает о самолете-трансформере Джетте. Миссия его команды — помогать людям по всему миру. Коварный противник насылает на мегаполисы продвинутых роботов, чтобы повергнуть планету в хаос. Остановить их могут только Джетт и его друзья.