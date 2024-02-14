В Краснодаре состоится премьера спектакля «Урод»
В краснодарском арт-пространстве «Люди-игры» 17 и 18 февраля пройдут премьерные показы постановки «Урод» (18+)
Это выпускной спектакль группы ACT LAB 6.0 по одноименной пьесе немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга. Трагикомедию в одном действии поставил режиссер Давид Джинчарадзе.
Инженер Летте узнает, что не едет в долгожданную командировку в Швейцарию, потому что буквально не вышел лицом. Теперь представлять его изобретение на международном конгрессе будет ассистент Карлманн. Разочарованный Латте решается на отчаянный шаг — пластическую операцию.
Это спектакль-гротеск с элементами абсурда и острая сатира на современное общество, в котором массовая культура диктует особые стандарты красоты.
Начало в 20:00. Стоимость билетов 700 рублей, заказ по телефону +7 (993) 316-10-43. Арт-пространство «Люди-игры» находится о адресу улица Красноармейская, 45.
Как писали Юга.ру, в краснодарском баре «Детектив, где вы?» 18 февраля состоится культурно-психологический стендап «Истории любви». Сексолог Анна Клименко и филолог Анастасия Чернова обсудят популярных влюбленных из мира литературы и специфику их отношений.