В Краснодаре состоится премьера спектакля «Урод»

Краснодарский край

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  • © Фото v.ivash, Freepik.com
    © Фото v.ivash, Freepik.com

В краснодарском арт-пространстве «Люди-игры» 17 и 18 февраля пройдут премьерные показы постановки «Урод» (18+)

Это выпускной спектакль группы ACT LAB 6.0 по одноименной пьесе немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга. Трагикомедию в одном действии поставил режиссер Давид Джинчарадзе.

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Это спектакль-гротеск с элементами абсурда и острая сатира на современное общество, в котором массовая культура диктует особые стандарты красоты.

Начало в 20:00. Стоимость билетов 700 рублей, заказ по телефону +7 (993) 316-10-43. Арт-пространство «Люди-игры» находится о адресу улица Красноармейская, 45.

Как писали Юга.ру, в краснодарском баре «Детектив, где вы?» 18 февраля состоится культурно-психологический стендап «Истории любви». Сексолог Анна Клименко и филолог Анастасия Чернова обсудят популярных влюбленных из мира литературы и специфику их отношений.

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В Краснодаре состоится премьера спектакля «Урод»
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