В Краснодаре состоится премьера спектакля «Урод»

Это выпускной спектакль группы ACT LAB 6.0 по одноименной пьесе немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга. Трагикомедию в одном действии поставил режиссер Давид Джинчарадзе.

Инженер Летте узнает, что не едет в долгожданную командировку в Швейцарию, потому что буквально не вышел лицом. Теперь представлять его изобретение на международном конгрессе будет ассистент Карлманн. Разочарованный Латте решается на отчаянный шаг — пластическую операцию.

Это спектакль-гротеск с элементами абсурда и острая сатира на современное общество, в котором массовая культура диктует особые стандарты красоты.

Начало в 20:00. Стоимость билетов 700 рублей, заказ по телефону +7 (993) 316-10-43. Арт-пространство «Люди-игры» находится о адресу улица Красноармейская, 45.