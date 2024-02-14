Иуда, сериалы и маньяки. В Краснодаре на выходных пройдут лекции

17 февраля в 16:00 стартует лекция Киры Кац «Сериалы: как они изменили кино, какие действительно стоит смотреть и как научиться выбирать так, чтобы потом не жалеть времени» . Участники будут говорить о культовых историях, изменивших индустрию — от «Клана Сопрано» до «Друзей», от «Игры престолов» до «Игры в кальмара».

17 февраля в 18:30 стартует встреча с Федором Смоляковым «Ты целуешь ее, а Иуда целует нас всех: любовь как ложная ценность». Лектор расскажет, как романтизировали любовь в русской культуре 19-20 веков, и почему любовь чужда русской идентичности. Также участники обсудят любовный треугольник Гиппиус, Мережковского и Философова, поэзию Александра Тинякова, «Лолиту» и высокохудожественный фильм «Афоня».

18 февраля в 16:00 можно посетить лекцию Ольги Чумаковой «Харизма и агрессия серийного убийцы в кино и реальности. Психология триллера: почему нас завораживают образы маньяков».

В программе:

Почему людям так нравится изучать истории про убийц и насильников?

Для чего брать интервью у преступников и нужно ли их смотреть обывателям?

Переписка с преступником. Почему у маньяков появляются фанаты и последователи?

Культ серийных преступников в СМИ и образ в кино.

Серийные убийцы и насильники — психология, классификация, мотивация, примеры. Миф об отсутствии женщин-серийников.

Стоимость билетов 500 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.