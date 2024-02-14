Иуда, сериалы и маньяки. В Краснодаре на выходных пройдут лекции

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера сериала «Плакса» © Скриншот со страницы https://wink.ru/series/plaksa-year-2023
    Кадр из трейлера сериала «Плакса» © Скриншот со страницы https://wink.ru/series/plaksa-year-2023

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» на выходных пройдет серия образовательных лекций (18+)

17 февраля в 16:00 стартует лекция Киры Кац «Сериалы: как они изменили кино, какие действительно стоит смотреть и как научиться выбирать так, чтобы потом не жалеть времени». Участники будут говорить о культовых историях, изменивших индустрию — от «Клана Сопрано» до «Друзей», от «Игры престолов» до «Игры в кальмара».

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17 февраля в 18:30 стартует встреча с Федором Смоляковым «Ты целуешь ее, а Иуда целует нас всех: любовь как ложная ценность». Лектор расскажет, как романтизировали любовь в русской культуре 19-20 веков, и почему любовь чужда русской идентичности. Также участники обсудят любовный треугольник Гиппиус, Мережковского и Философова, поэзию Александра Тинякова, «Лолиту» и высокохудожественный фильм «Афоня».

18 февраля в 16:00 можно посетить лекцию Ольги Чумаковой «Харизма и агрессия серийного убийцы в кино и реальности. Психология триллера: почему нас завораживают образы маньяков»

В программе:

  • Почему людям так нравится изучать истории про убийц и насильников?
  • Для чего брать интервью у преступников и нужно ли их смотреть обывателям?
  • Переписка с преступником. Почему у маньяков появляются фанаты и последователи?
  • Культ серийных преступников в СМИ и образ в кино.
  • Серийные убийцы и насильники — психология, классификация, мотивация, примеры. Миф об отсутствии женщин-серийников.

Стоимость билетов 500 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, в краснодарском баре «Детектив, где вы?» 18 февраля состоится культурно-психологический стендап «Истории любви». Это будет уникальный вечер, на котором сексолог Анна Клименко и филолог Анастасия Чернова обсудят популярных влюбленных из мира литературы и специфику их отношений.

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