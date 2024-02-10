Краснодарцев приглашают обсудить тренды в рекламе и маркетинге

В краснодарском культурном пространстве «Пустое место» 18 февраля состоится лекция в рамках проекта RUPORT_ED TRENDS

Ожидаются разборы необычных рекламных кейсов, разговоры о дизайне, нейросетях и кадрах.

Программа:

Чемодан, вокзал, креатив: рекламные тренды со всего мира.

Правила хорошего стиля или зачем нужны гайдлайны.

Селебы в рекламе: реально? долго? дорого? эффективно?

AD за МКАД. Кому в регионах нужен этот ваш креатив?

Как дизайнер может влиять на метрики?

Нейросети в креативе: союзники или соперники?

Котята в мешке: зачем вашей компании стажеры и янги.

Как сделать красиво без помощи дизайнера.

«Мы хотим собрать друзей и единомышленников на RUPORT_ED TRENDS, чтобы в 2024 году вместе поставить на уши всю индустрию. Приходи, слушай, будь в тренде», — приглашают организаторы.

Начало в 13:00. Участие бесплатное, необходима регистрация на сайте. Культурное пространство «Пустое место» находится по адресу улица Зиповская, 5, корпус 33.