Краснодарцев приглашают обсудить тренды в рекламе и маркетинге

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В краснодарском культурном пространстве «Пустое место» 18 февраля состоится лекция в рамках проекта RUPORT_ED TRENDS

Ожидаются разборы необычных рекламных кейсов, разговоры о дизайне, нейросетях и кадрах. 

Программа:

  • Чемодан, вокзал, креатив: рекламные тренды со всего мира.
  • Правила хорошего стиля или зачем нужны гайдлайны.
  • Селебы в рекламе: реально? долго? дорого? эффективно?
  • AD за МКАД. Кому в регионах нужен этот ваш креатив?
  • Как дизайнер может влиять на метрики?
  • Нейросети в креативе: союзники или соперники?
  • Котята в мешке: зачем вашей компании стажеры и янги.
  • Как сделать красиво без помощи дизайнера.

«Мы хотим собрать друзей и единомышленников на RUPORT_ED TRENDS, чтобы в 2024 году вместе поставить на уши всю индустрию. Приходи, слушай, будь в тренде», — приглашают организаторы.

Начало в 13:00. Участие бесплатное, необходима регистрация на сайте. Культурное пространство «Пустое место» находится по адресу улица Зиповская, 5, корпус 33.

Как писали Юга.ру, краснодарцев приглашают на лекцию о декадентстве и пороке в японском автобиографическом романе «Любовь глупца».

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