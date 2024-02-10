Краснодарцев приглашают обсудить тренды в рекламе и маркетинге
В краснодарском культурном пространстве «Пустое место» 18 февраля состоится лекция в рамках проекта RUPORT_ED TRENDS
Ожидаются разборы необычных рекламных кейсов, разговоры о дизайне, нейросетях и кадрах.
Программа:
- Чемодан, вокзал, креатив: рекламные тренды со всего мира.
- Правила хорошего стиля или зачем нужны гайдлайны.
- Селебы в рекламе: реально? долго? дорого? эффективно?
- AD за МКАД. Кому в регионах нужен этот ваш креатив?
- Как дизайнер может влиять на метрики?
- Нейросети в креативе: союзники или соперники?
- Котята в мешке: зачем вашей компании стажеры и янги.
- Как сделать красиво без помощи дизайнера.
«Мы хотим собрать друзей и единомышленников на RUPORT_ED TRENDS, чтобы в 2024 году вместе поставить на уши всю индустрию. Приходи, слушай, будь в тренде», — приглашают организаторы.
Начало в 13:00. Участие бесплатное, необходима регистрация на сайте. Культурное пространство «Пустое место» находится по адресу улица Зиповская, 5, корпус 33.
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