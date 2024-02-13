В Краснодаре состоится культурно-психологический стендап «Истории любви»
В краснодарском баре «Детектив, где вы?» 18 февраля состоится культурно-психологический стендап «Истории любви» (18+)
Это будет уникальный вечер, на котором сексолог Анна Клименко и филолог Анастасия Чернова обсудят популярных влюбленных из мира литературы и специфику их отношений.
Программа:
- Адам и Ева: кто виноват?
- Ромео и Джульетта: можно ли было избежать трагедии?
- Дездемона и Отелло: как строить отношения с жестоким человеком?
- Руслан и Людмила: что такое любовь и верность?
- Каренины и Вронский: треугольник — самая устойчивая конструкция?
- Белла Свон и Эдвард Каллен: почему женщины не всегда выбирают хороших мальчиков?
Начало в 16:00. Стоимость билетов от 3500 рублей, в нее входят два коктейля и закуска в духе обсуждаемой темы. Бронирование мест по телефону +7 (918) 969-28-25. Бар «Детектив, где вы?» находится по адресу улица Красноармейская, 45.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре стартует цикл научно-популярных лекций от проекта Mustread. Гости вместе с учеными обсудят естественные и точные науки доступным языком. На первой лекции участники поговорят о химии в повседневной жизни.