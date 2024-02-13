В Краснодаре состоится культурно-психологический стендап «Истории любви»

Это будет уникальный вечер, на котором сексолог Анна Клименко и филолог Анастасия Чернова обсудят популярных влюбленных из мира литературы и специфику их отношений.

Программа:

Адам и Ева: кто виноват?

Ромео и Джульетта: можно ли было избежать трагедии?

Дездемона и Отелло: как строить отношения с жестоким человеком?

Руслан и Людмила: что такое любовь и верность?

Каренины и Вронский: треугольник — самая устойчивая конструкция?

Белла Свон и Эдвард Каллен: почему женщины не всегда выбирают хороших мальчиков?

Начало в 16:00. Стоимость билетов от 3500 рублей, в нее входят два коктейля и закуска в духе обсуждаемой темы. Бронирование мест по телефону +7 (918) 969-28-25. Бар «Детектив, где вы?» находится по адресу улица Красноармейская, 45.