В Краснодаре состоится культурно-психологический стендап «Истории любви»

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

В краснодарском баре «Детектив, где вы?» 18 февраля состоится культурно-психологический стендап «Истории любви» (18+)

Это будет уникальный вечер, на котором сексолог Анна Клименко и филолог Анастасия Чернова обсудят популярных влюбленных из мира литературы и специфику их отношений.

Программа:

  • Адам и Ева: кто виноват?
  • Ромео и Джульетта: можно ли было избежать трагедии?
  • Дездемона и Отелло: как строить отношения с жестоким человеком?
  • Руслан и Людмила: что такое любовь и верность?
  • Каренины и Вронский: треугольник — самая устойчивая конструкция?
  • Белла Свон и Эдвард Каллен: почему женщины не всегда выбирают хороших мальчиков?

Начало в 16:00. Стоимость билетов от 3500 рублей, в нее входят два коктейля и закуска в духе обсуждаемой темы. Бронирование мест по телефону +7 (918) 969-28-25. Бар «Детектив, где вы?» находится по адресу улица Красноармейская, 45.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре стартует цикл научно-популярных лекций от проекта Mustread. Гости вместе с учеными обсудят естественные и точные науки доступным языком. На первой лекции участники поговорят о химии в повседневной жизни.

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В Краснодаре состоится культурно-психологический стендап «Истории любви»
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