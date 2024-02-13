Краснодарский край и Ростовская область попали в топ-5 по росту интернет-торговли

Объем интернет-торговли в России за 2023 год вырос на 28% — до 6,4 трлн рублей

При этом 96,9% от общего объема приходится на интернет-продажи внутри РФ, 3,1% — на трансграничные. Доля Москвы по объему продаж за прошлый год снизилась с 19,4% до 17,8%, однако столица продолжает сохранять лидерство по доле интернет-продаж. Следом идут Московская область (9,2%) и Санкт-Петербург (6,1%).

На четвертой строчке Краснодарский край и 5,3% от общих объемов локальных продаж, а это более 323 млн рублей. Следом идет Ростовская область — 3% и более 182 млн рублей.

По трансграничной торговле места распределились таким же образом.

В топ-5 продаваемых в интернете товаров по-прежнему цифровая и бытовая техника, мебель и товары для дома, одежда и обувь, продукты питания, товары для красоты и здоровья.