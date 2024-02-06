Жители Краснодарского края стали хранить больше денег на вкладах

Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Объем банковских вкладов физлиц в России составил 50,7 трлн рублей

Лидером по депозитам стала Москва, где на жителя приходится 1,4 млн рублей. Далее идут Санкт-Петербург (679,4 тыс. рублей), Ненецкий автономный округ (648,1 тыс. рублей), Магаданская область (538,1 тыс. рублей) и Ямало-Ненецкий автономный округ (473,6 тыс. рублей).

Краснодарский край разместился на 25 месте — 260,8 тыс. рублей. Как показало исследование, прирост вкладов жителей региона за год составил 39%.

Ростовская область на 31-м — 244,8 тыс. рублей. Ставропольский край занимает 67-е место рейтинга (160,9 тыс. рублей), Крым стал 76-м с показателем 119,2 тыс. рублей.

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Республика Адыгея занимает 78-е место (95 тыс. рублей), Дагестан на 83-ей строчке (45 тыс. рублей), далее идет Чечня (27,6 тыс. рублей). Замыкает рейтинг Ингушетия с показателем 22,1 тыс. рублей.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край вошел в топ-5 регионов по размеру ипотеки. В декабре 2023 года сумма кредитов достигла 41,13 млрд рублей.

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