Жители Краснодарского края стали хранить больше денег на вкладах

Лидером по депозитам стала Москва, где на жителя приходится 1,4 млн рублей. Далее идут Санкт-Петербург (679,4 тыс. рублей), Ненецкий автономный округ (648,1 тыс. рублей), Магаданская область (538,1 тыс. рублей) и Ямало-Ненецкий автономный округ (473,6 тыс. рублей).

Краснодарский край разместился на 25 месте — 260,8 тыс. рублей. Как показало исследование, прирост вкладов жителей региона за год составил 39%.

Ростовская область на 31-м — 244,8 тыс. рублей. Ставропольский край занимает 67-е место рейтинга (160,9 тыс. рублей), Крым стал 76-м с показателем 119,2 тыс. рублей.