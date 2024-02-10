В Сочи у морпорта открыли бесплатный каток
В Сочи на площади у морского порта установили каток
Открытие приурочили к празднованию на курорте десятилетия Зимних Олимпийских игр. Сочинцы и гости города смогут покататься ежедневно с 12:00 до 19:00. Прокат сначаряжения и посещение объекта бесплатны для всех.
Сеанс длится полчаса, затем группы будут сменять друг друга. Каждые два часа на катке будет технический перерыв продолжительностью 15 минут. В зависимости от количества желающих, график работы может быть скорректирован. Каток будет открыт до 8 марта.
Как писали Юга.ру, в Сочи запустят новый мусоросортировочный комплекс с мощностью 240 тыс. тонн. Объект должен сократить захоронение отходов на полигоне в Белореченске.
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